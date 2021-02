TV-Paket inkl. Streaming und kostenloser Hardware

simpliTV: Geräteset-Aktion wird verlängert

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 17.02.2021

Die erfolgreiche simpliTV Aktion des Gerätesets inkl. Antenne um 0,- Euro geht in die Verlängerung.

Durch die Verlängerung der Aktion gibt es bei einer Neuanmeldung des Antenne Plus Pakets und 24-monatiger Bindung das simpliTV-Set weiterhin um 0,- Euro. Neben vielen praktischen Funktionen wie Start-Stopp, Restart oder 7 Tage Replay ist auch simpliTV-Streaming inkludiert.

Das Aktions-Set umfasst eine digitale Antenne sowie eine simpliTV-Box oder ein -Modul. Dadurch können inklusive der ORF-Senderfamilie mehr als 40 Sender, viele davon in HD, klassisch am TV-Gerät oder via Smartphone, Tablet oder Laptop empfangen werden. Verfügbare Geräte-Sets um null Euro (bei 24 Monaten Bindung):

Modul + Antenne

Strong SRT8506 + Antenne

Kathrein UFT931 + Antenne

Die monatliche Pauschale für das Antenne Plus Paket beträgt 13 Euro. Die Aktion gilt bis auf Widerruf und umfasst auch eine erhöhte Provision für die simpliTV Premiumpartner.