Top bei Akku-Saugern und beutellosen Geräten

Bosch Staubsauger räumen gleich zwei Mal bei VKI/StiWa-Test ab

Dominik Schebach | 25.02.2021

Testsieger bei den Akkustaubsaugern: der Unlimited ProPower Serie | 8 (BSS81POW1) ist laut StiWa und VKI punkto Suagleistung mit kabelgebundenen Geräten vergleichbar.

Erstmals haben der Verein für Konsumenteninformation und die Stiftung Warentest Akku- und Bodenstaubsauger in einem gemeinsamen Test auf den Prüfstand gestellt. - Und Bosch konnte in beiden Kategorien überzeugen: In der Kategorie Akkustaubsauger holte der Unlimited Serie | 8 ProPower die beste jemals von den Testinstituten an einen Akkustaubsauger vergebene Bewertung. Auch der Bodenstaubsauger Serie | 6 konnte die Jury des VKI und der Stiftung Warentest gleichermaßen von sich überzeugen: Er wurde zum Testsieger in der Kategorie Bodenstaubsauger ohne Beutel gekürt.

Mit einem „Gut“ (2,2) zeichneten schlussendlich die Test-Jurys den Akkustaubsauger Unlimited Serie | 8 ProPower von Bosch Kleingeräte aus. Besonders bei der Faseraufnahme von Teppichböden und Polstern konnte der Unlimited ProPower Serie | 8 (BSS81POW1) glänzen: Als einziges Gerät im Test erhielt er in beiden Punkten die Bewertung „sehr gut“. Seinen Testsieg untermauerte das Gerät mit der Tatsache, dass nur fünf der 14 getesteten Akkustaubsauger mit der Note „GUT“ ausgezeichnet wurden. Diesen Sieg teilt sich der Sauger mit einem anderen Modell. Beide Testsieger sind laut Stiftung Warentest und VKI in puncto Saugleistung auf einer Stufe mit kabelgebundenen Staubsaugern und müssen den Vergleich mit diesen nicht scheuen.

Das Gerät von Bosch konnte darüber hinaus noch mit einem weiteren Extra punkten: Dem Wechsel-Akku. Dieser ist Bestandteil des kabellosen 18-Volt-Systems von Bosch Home & Garden (grüne Produktlinie). Bosch ist mit dieser Produktlinie Teil der POWER FOR ALL ALLIANCE, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität der Nutzer zu bessern und ihnen einen Akku zur Verfügung zu stellen, der für alle Anwendungen rund um das gesamte Zuhause genutzt werden kann. Der Akku des Unlimited ProPower Serie | 8 von Bosch ist daher mit vielen verschiedenen Bosch-Geräten, wie zum Beispiel Elektro- und Gartenwerkzeugen, kompatibel.

Beutellos an die Testspitze

Bei den Bodenstaubsaugern ohne Beutel konnte der Bodenstaubsauger Serie | 6 (BGC41X36) den Testsieg erringen – er wurde mit der Gesamtnote „GUT“ (2,2) ausgezeichnet. Der BGC41X36 punktet in der Saugleistung, insbesondere wenn es um das Saugen auf Hartböden geht und ist damit der saugstärkste beutellose Staubsauger im Test.

Damit verfügt Bosch in beiden Kategorie über ein Gerät, das sowohl vom VKI als auch von der Stiftung Warentest ausgezeichnet wurde. Für Fans des klassischen Bodenstaubsaugers ohne Beutel ist der frisch zum Testsieger gekürte Serie | 6 (BGC41X36) die richtige Wahl. Wer hingegen lieber kabellos unterwegs ist, greift am besten zur Unlimited Serie | 8 ProPower. Mit den aktuellen Testsiegen schließt Bosch zudem an vorherige Erfolge an. Im Februar 2020 konnten bereits andere Staubsauger von Bosch sowohl die Jury des VKI als auch der Stiftung Warentest von sich überzeugen und in verschiedenen Kategorien Siege erzielen.

Preisbewusst

Aber auch sehr preisbewusste Haushalte müssen nicht auf prämierte Saugleistung verzichten. Egal, ob mit Kabel oder ohne – Bosch hat für beide Bauweisen ausgezeichnete Modelle im Portfolio. Im Akkustaubsauger-Test ebenfalls mit „GUT“ ausgezeichnet wurde der Athlet 32.4V (BBH7SIL) von Bosch. Er wird vom VKI und der Stiftung Warentest als günstigstes gutes Akkumodell hervorgehoben.