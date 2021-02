Große Herausforderung für österreichische Unternehmen

Deloitte Umfrage: Datenschutz in Corona-Zeiten

Drei Jahre EU-DSGVO und 14% der österreichischen Unternehmen werden den Vorgaben noch immer nicht gerecht, zeigt eine Umfrage von Deloitte Österreich auf. (Bild: Alexandra H./ pixelio.de)

Wie Deloitte Österreich sagt, seien die Folgen der Corona-Krise für österreichische Unternehmen auch beim Thema Datenschutz spürbar. Denn in Zusammenhang mit COVID-19 müssen unter der Berücksichtigung komplexer Vorgaben aktuell viele sensible Daten verarbeitet werden. Laut einer Deloitte Umfrage ist das für die Betriebe nicht nur mit einem hohen Aufwand verbunden, sondern birgt auch zahlreiche Herausforderungen. Die Umfrage-Ergebnisse zeigen auch: Die Unternehmen nehmen Datenschutz ernst und wollen bei diesem Thema gut aufgestellt sein.

Mit einer neuen Studie beleuchtet Deloitte Österreich das Thema Datenschutz in österreichischen Unternehmen vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise. Insgesamt haben dazu 112 Unternehmensvertreter ihre Einschätzungen im Rahmen einer Umfrage geteilt. Das Ergebnis: „Im Krisenmodus ist das Thema Datenschutz für viele Unternehmen eine deutliche Zusatzbelastung“, sagt Deloitte.

„Die EU-DSGVO ist mittlerweile bereits seit fast drei Jahren in Kraft. Doch die Implementierung der damit verbundenen Anforderungen bereitet noch immer vielen Betrieben Kopfzerbrechen: 11% haben die Umsetzung der EU-DSGVO erst teilweise abgeschlossen, bei 3% wurde dieses Thema noch gar nicht bis kaum angegangen. Nun hat die Corona-Krise zusätzlich viele neue datenschutzrechtliche Fragestellungen aufgeworfen – das erschwert die Situation spürbar“, bestätigt Alexander Ruzicka, Partner im Bereich Risk Advisory bei Deloitte Österreich.

Vor allem die Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug auf COVID-19 sei eine große Belastung für die heimischen Unternehmen, wie Deloitte sagt. „Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist hier laut 74% der Befragten mit viel zeitlichem und personellem Aufwand verbunden.“

„Der hohe Komplexitätsgrad der gesetzlichen Vorgaben bereitet den Unternehmen Kopfzerbrechen. Sie sind hier auf die Unterstützung seitens der Behörden angewiesen”, betont Andreas Niederbacher, Senior Manager bei Deloitte Österreich. „Deshalb gibt die Datenschutzbehörde bereits vermehrt wichtigen Input. Auch in Zukunft sollte den Unternehmen verstärkt Hilfestellungen angeboten werden, damit sie sicherer agieren können.“

Umfassende Sammlung sensibler Daten

Sensible Daten zur Verarbeitung gebe es jedenfalls genug: So haben bereits 44% der befragten Betriebe Infektionsfälle an die Gesundheitsbehörden übermittelt. In 31% der Unternehmen mussten die Mitarbeiter zudem angeben, wenn sie sich in Risikogebieten aufgehalten haben. 28% haben auch Befragungen zum Gesundheitszustand der Belegschaft durchgeführt. Um Mitarbeiter kurzfristig über einen Verdachtsfall oder eine Infektion am Arbeitsplatz informieren zu können, wurden von 27% der Unternehmen auch private Kontaktdaten verarbeitet.

„Die Menge an gesammelten sensiblen Daten hat die Einführung von neuen Prozessen in vielen Unternehmen notwendig gemacht. Dabei sind viele Vorgaben zu beachten: Die Offenlegung von konkreten Namen ist zum Beispiel nicht in jedem Fall zulässig“, ergänzt Alexander Ruzicka.

Zusätzliche Maßnahmen zur Absicherung

Um den Anforderungen gerecht zu werden, setzen 57% der heimischen Unternehmen auf zusätzliche technische oder organisatorische Maßnahmen. Mit 67% hat der Großteil der Befragten Datenschutz-Schulungen und Awareness-Maßnahmen für die Mitarbeiter eingeführt. Viele haben auch bestehende Vorkehrungen gegen Datenschutzverletzungen optimiert (64%).

„Gerade im Home Office offenbaren sich viele Schwachstellen im Umgang mit sensiblen Daten. Die Unternehmen haben das erkannt und bauen die Awareness dafür in der Belegschaft entsprechend aus. Generell nehmen die Unternehmen das Thema Datenschutz heute sehr ernst und wollen sich entsprechend gut aufstellen“, zeigt sich Andreas Niederbacher erfreut.