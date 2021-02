Kostenlos und ohne Registrierung

Triax: 700 neutrale Produkttexte für Leistungsverzeichnisse online

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 25.02.2021

Triax hat rund 700 neutrale Produkttexte auf der Online-Plattform Ausschreiben.de veröffentlicht. (© Triax)

Triax erleichtert Planern, Architekten und Handwerken die Erstellung von Ausschreibungen und Angeboten. Der Experte für Empfangs- und Verteilungslösungen von Video-, Audio- und Datensignalen hat rund 700 neutrale Produkttexte auf der deutschen Online-Plattform Ausschreiben.de veröffentlicht. Die Texte können kostenlos und ohne vorherige Registrierung heruntergeladen werden. Auf der Plattform stehen zudem auch Produktbilder zur Verfügung.

Architekten, Bauingenieure, Planer und Handwerker erhalten auf diese Weise einen schnellen und komfortablen Zugriff auf ausschreibungskonforme Texte für eine große Auswahl der Triax Produkte aus dem Bereich TV-Empfangs- und Verteiltechnik. Ausschreiben.de ist vom Bundesverband Bausoftware zertifiziert. Die Datenbank umfasst bereits über eine Million Ausschreibungstexte von über 600 Herstellern, die in neun für die Baubranche übliche Dateiformate exportiert werden können (GAEB 90, GAEB XML, DATANORM 5, ÖNORM, PDF, DOCX, XLSX, RTF, TXT).

Die Texte können außerdem auch per Drag & Drop bequem in AVA-, CAD- und Handwerkersoftware importiert werden. Als Webanwendung gewährleistet Ausschreiben.de zudem einen ortsunabhängigen Zugriff. Über eine intelligente Volltextsuche mit automatisierten Wortvorschlägen und Filteroptionen lässt sich jeder Text im Handumdrehen finden und herunterladen. Die Suchergebnisse können nach Gewerken, Aktualität, Sprachen oder alphabetisch sortiert werden. Mehrere Texte lassen sich in eine Sammelliste zusammenfassen und gemeinsam herunterladen oder per E-Mail verschicken.