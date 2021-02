„Beste Qualität, edle Erscheinung“

Eletta Cappuccino Evo – Der Neue von De’Longhi

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 26.02.2021

Der neue Kaffeevollautomat von De’Longhi: Die Eletta Cappuccino Evo.

De’Longhi stellt den neuen Kaffeevollautomaten Eletta Cappuccino Evo vor, der nicht nur mit bester Qualität vom Mahlen der frisch gerösteten Bohnen bis zum fertig gebrühten Kaffee überzeugt, wie der Hersteller beschreibt, sondern auch mit seiner stylischen Erscheinung in edlem Schwarz.

Kaffeegenuss ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens: Ob ein kräftiger Doppio für den perfekten Start in den Morgen, ein cremiger Cappuccino oder Latte Macchiato, um den Nachmittag zu verschönern oder ein Espresso nach einem ausgedehnten Essen. De’Longhi weiß um den Stellenwert einer guten Kaffeemaschine im Haushalt und möchte das mit dem neuen Eletta Cappuccino Evo Modell (ECAM 46.860.B) unterstreichen. „Der neue Kaffeevollautomat überzeugt mit bester Qualität vom Mahlen der frisch gerösteten Bohnen bis zum fertig gebrühten Kaffee. Ganz unkompliziert und per Knopfdruck kreiert der Newcomer eine Vielzahl authentischer Kaffeerezepte auf Profiniveau. Dabei lässt sich jede Funktion den eigenen Bedürfnissen anpassen, so dass auch wirklich jeder Geschmack getroffen wird“, beschreibt das Traditionshaus.

Neben der geschmacklichen Komponente setzt De’Longhi stets auf eine benutzerfreundliche Bedienbarkeit. Das Modell lässt sich deshalb über ein intuitiv Soft Touch Bedienfeld mit LCD Grafikdisplay steuern. Über sechs farbige Direktwahltasten kann zwischen den traditionellen Zubereitungsarten gewählt werden. Im Auswahlmenü findet der Kaffeegenießer noch viele weitere Möglichkeiten, sein Kaffeebedürfnis zu stillen. Die Eletta Cappuccino Evo ist zudem mit der „MY“-Funktion ausgestattet. Diese ermöglicht eine individuelle Einstellung der Wassermenge für die Lieblingstasse. Natürlich werden die Bohnen vor dem Brühvorgang stets frisch gemahlen.

Für den perfekten Milchkaffeegenuss auf Knopfdruck soll das patentierte LatteCrema System sorgen, das Milch, Luft und Dampf zu einem besonders dichten, feinporigen und cremigen Schaum mischt. Als sehr praktisch erweist sich der abnehmbare, spülmaschinenfeste Milchbehälter des Kaffeevollautomaten. Er ist mit einem Drehregler ausgestattet, mithilfe dessen einerseits zwischen heißer und geschäumter Milch reguliert und bei Bedarf eine automatische Reinigung der Milchleitungen durchgeführt werden kann. „Die übriggebliebene Milch kann also bedenkenlos im Kühlschrank aufbewahrt und wiederverwendet werden“, erklärt De‘Longhi.

Das neue Modell punktet auch in Sachen Komfort und der Hygiene. Die herausnehmbare Brühgruppe sowie die kratzfeste Abtropfschale werden vom Hersteller als leicht zu reinigen beschrieben, ein vollautomatisches Spül- und Entkalkungsprogramm soll die Maschinen sauber halten. Das Pflegesystem komplett von vorne bedienbar. Zwei weitere komfortable Features der Eletta Cappuccino Evo sind zudem die 2-Tassen-Funktion sowie der höhenverstellbare Kaffeeauslauf.

Die UVP der Eletta Cappuccino Evo ECAM 46.860.B liegt bei 1.299,00 Euro.