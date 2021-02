Editor's Choice Der nächste österreichische Online-Marktplatz

SNOOOPit.at geht an den Start

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 26.02.2021

„snoopit.at ist eine Plattform für jede Region des Landes, die alles bündelt und zugänglich macht was die Region zu bieten hat.“ (Bild: Hannes Mayrhofer)

Der nächste Versuch einer österreichischen E-Commerce-Plattform geht an der Start: „snoopit.at ist eine Plattform für jede Region des Landes, die alles bündelt und zugänglich macht was die Region zu bieten hat“, bringen es die Initiatoren, das Ennser Start-up Digital City Solutions, auf den Punkt.

Mit einem mittleren sechsstelligen Investment der NEUSON Industries sowie bestehender Investoren lässt das Ennser Start-up Digital City Solutions seine Vision Wirklichkeit werden. Eine Plattform für jede Region des Landes, die alles bündelt und zugänglich macht was die Region zu bieten hat: Unternehmen mit ihren Produkten, Gastronomie, Veranstaltungen, Tourismus. Allen voran sollen nun regionale Anbieter und Kunden profitieren, wie es heißt. „Der regional strukturierte Online-Marktplatz snooopit.at, kostenlose Online-Shops und ein eigenes Zustellkonzept machen das regionale Einkaufen so einfach wie nie zuvor“, wirbt Mario Stangl, Co-Founder und CEO der Digital City Solutions.

„Noch nie war es für Unternehmen leichter, ihre Produkte online anzubieten und zu verkaufen. Noch nie war es für Kunden leichter, sich über das regionale Angebot einen Überblick zu verschaffen und einzukaufen. SNOOOPit zeigt, was die Regionen zu bieten haben und macht die Angebote online zugänglich. In wenigen Minuten lässt sich ein ansprechender Online-Shop erstellen, der leicht zu handhaben und immer auf dem neuesten Stand der Technik ist. Zudem schafft SNOOOPit als Plattform die notwendige Präsenz im Internet und sorgt mit gezielten Marketingkampagnen für Neukunden. Die Produkte sind nicht nur im eigenen Shop sichtbar, sondern auch auf all unseren regionalen Marktplätzen und der österreichweiten Plattform snooopit.at. Den Kunden bieten wir damit erstmals die Gelegenheit auch beim Online-Einkauf umfassend nachhaltig und regional zu agieren: Mit Einkäufen bei regionalen Anbietern mit kurzen Lieferwegen. Innerhalb einer Stadt oder Region können wir Bestellung innerhalb von 24 Stunden zustellen“, erläutert Mario Stangl.

Durch die kostenlose Anmeldung und das attraktive Preismodell ohne Abo-Zwang werde das Risiko für Unternehmer minimiert, wie Stangl weiter ausführt. „Die Handhabung wurde seitens DCS soweit optimiert, dass jeder, der ein Smartphone bedienen kann, auch mit der Handhabung seines Online-Shops keine Probleme hat. Alles, was man als Unternehmer tun muss ist, sich unter meinshop.snooop.net anzumelden, den Online-Shop automatisch erstellen zu lassen und ihn mit Bildern und Produktinformationen zu befüllen. Fertig! Innerhalb weniger Minuten ist das Angebot im Internet sichtbar und wird von potenziellen Kunden gesehen.“ In der Region biete sich dann die Zustellung durch das plattformeigene Lieferkonzept oder Abholung mittels Click & Collect an. Geht es über die Stadt oder Region hinaus, so wird auf Paketversand zurückgegriffen. „Durch das integrierte Liefertracking-System weiß der Kunde unabhängig vom Zustellsystem jederzeit, wo sich seine Ware im Augenblick befindet bzw. wann sie ankommt. Weil wir bei unserem eigenen Zustellkonzept auf regionale Zustell- und Transportdienste zurückgreifen, schaffen wir auch für diese Sparte einen Vorteil“, so Stangl weiter.

Neben dem Marktplatz erhält der Nutzer auf SNOOOPit vielfältige Informationen zu den Regionen selbst, zu seinen Städten und Sehenswürdigkeiten, seinen Restaurants oder zu Veranstaltungen. Bisher sind Enns, Steyr, Perg, Mauthausen und Wiener Neustadt mit eigenen, regionalen Marktplätzen auf SNOOOPit vertreten. „Es werden stetig mehr. Gerade bei der aktuellen Pandemie kann man gut beobachten, wie sehr die Regionen und ihre Produkte in das Zentrum unserer Aufmerksamkeit zurückkehren. Eine Region ist stark, wenn ihr Potential auch voll ausgeschöpft wird. Mit SNOOOPit leisten wir unseren Beitrag, indem wir die Vielfalt der Region auf einer Online-Plattform bündeln, sichtbar und zugänglich machen. Gleichzeitig unterstützen wir Unternehmen dabei, ohne viel Aufwand ihre Angebote einem breiten Publikum vorzustellen und so neue Kunden zu gewinnen. SNOOOPit hilft also Unternehmen, Kunden, sowie Städten und Regionen gleichermaßen. Genau das unterscheidet uns von allen anderen großen Online-Anbietern“, so Stangl abschließend.