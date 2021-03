HD Qualitätsoffensive & verbesserter TV Guide

Magenta TV: Neue Sender und mehr HD Kanäle

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 01.03.2021

Magenta erweitert sein TV-Angebot für Bestands- und Neukunden. Das Sendersortiment wird um zehn Kanäle in HD erweitert.

Magenta Telekom startet eine TV Qualitätsoffensive. Der Anbieter erweitert sein Fernsehprogramm für Bestands- und Neukunden. Insgesamt kommen elf neue TV Kanäle hinzu, davon zehn in HD. Sieben sind davon vollkommen neue Sender. Ab 1. März 2021 sind damit im TV-Paket „TV L“ GEO Television HD, Spiegel TV Wissen HD, Spiegel Geschichte HD und für Kunden mit der Entertain Box 4K auch ProSieben FUN HD neu enthalten. Kunden mit dem „TV S“-Einsteigerpaket erhalten ab 1. März DMAX und Tele 5, die bisher erst ab „TV M“ enthalten waren.

In allen TV-Paketen kommen zudem Home & Garden TV und LAOLA1.tv HD hinzu. Ab dem „TV M“-Paket erhalten Kunden neue HD Kanäle, die bisher nur in SD verfügbar waren: Kabel Eins Doku HD, SAT.1 GOLD HD, sixx HD und ProSieben MAXX HD. Das Paket „TV L“ wird um den neuen Sender SAT.1 emotions als HD Kanal erweitert. Bestehende TV-Kunden erhalten laut Betreiber die Kanäle automatisch und ohne Zusatzkosten. Aus lizenzrechtlichen Gründen fallen ab 1. März dagegen drei Kanäle aus dem Programm: Animal Planet HD, Discovery HD und Eurosport 2 HD.

Ebenfalls im März 2021 werden die hinterlegten Informationen im digitalen Magenta TV Guide dauerhaft verbessert. Unter anderem werden Filme und Serien dank einer noch genaueren Anfangs- und Endzeit für Aufnahme- und Replay-Nutzung besser aufgenommen. Auch detailliertere Beschreibungstexte und mehr Bildmaterial werden auf den TV Boxen zu sehen sein. Ermöglicht wird dieses sehr umfangreiche Senderportfolio mit erweiterten Rechten durch neue, langfristige Rahmenverträge mit den Sendergruppen ProSiebenSat1Puls4, RTL und Discovery Communications.

Das bieten die neuen TV Sender bei Magenta

GEO Television HD bietet den besten Dokumentarfilmen und Doku-Reihen der Welt ein Zuhause im deutschen Fernsehen. Das hochwertige Pay-TV-Angebot entsteht in Zusammenarbeit mit dem Reportagemagazin GEO, der erfolgreichsten deutschen Monatszeitschrift.

SPIEGEL TV Wissen HD präsentiert Portraits, lebensnahe Reportagen und bewegende Dokumentarfilme in bester Auflösung. Der Premium-Sender versteht sich als journalistischer Beobachter mit Blick für die großen Zusammenhänge.

SPIEGEL Geschichte HD bietet das umfangreichste Geschichtsprogramm im deutschsprachigen Raum an. Im Mittelpunkt stehen die Ereignisse, Menschen und Momente des 20. Jahrhunderts.

Auf ProSieben FUN HD gibt es mehr von allem, was Spaß macht. Angesagte Blockbuster, aktuelle US-Serien, internationale Konzert-Highlights, ausgewählte Action-Sport-Events in Deutschland und im Ausland und die besten Serien- und Show- Formate von ProSieben, zum Teil in deutscher Erstausstrahlung.

Bei SAT.1 emotions HD dreht sich alles um Träume, Sehnsucht, Romantik und Liebe. Die größten deutschen Stars in ihren emotionalsten Rollen, herzerfrischende Daily Soaps, mitreißende Serien und Filme.

LAOLA1.tv, das internationale Sport TV im Internet und auf mobilen Endgeräten, begeistert Sportfans und Content-Partner 365 Tage im Jahr mit exklusiven Bewegtbildern aus der Welt des Sports.

Bei HOME & GARDEN TV ist der Name Programm. Hier dreht sich alles um den wichtigsten Ort im Leben – das Zuhause. Der Sender macht Wohn- und Gartenträume wahr und bietet ein unterhaltsames und inspirierendes Programm.