Mit 15 neuen Premium-Sendern und großer Werbekampagne ab nächster Woche

„Je mehr, desto besser“: das neue HD Austria Plus Paket

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 02.03.2021

Mit dem neuen HD Austria Plus Paket gibts für die Zuseher noch mehr Programm – und für die Händler zum Start eine erhöhte Provision.

Das neue HD Austria Plus Paket verspricht Fernsehspaß für die ganze Familie – zuhause oder unterwegs, am Fernseher oder mobil, live oder später. Es bietet alle Sender aus dem HD Austria Paket plus 15 neue Premium-Sender für mehr Unterhaltung und eine TV-App mit Replay-Funktion, die Kunden auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig nutzen können.

Bei HD Austria gibt’s jetzt einfach noch mehr zu sehen: Neben dem HD- und Kombi-Paket ist als drittes Paket ab sofort das neue HD Austria Plus Paket verfügbar. In diesem sind über 80 Sender in HD und UHD plus 15 neue Premium-Sender für mehr Action, Krimis, Liebe, Live-Sport, Dokus, Filme, Serien und mehr inkludiert. Mit dabei ist auch die hybride HD Austria TV-App für Smart-TV und mobile Geräte, mit der Kunden zuhause und unterwegs über 80 Sender, eine 7 Tage Replay-Funktion und tausende Filme auf Abruf genießen.

„Das neue HD Austria Plus Paket bietet Konsumenten alle Vorzüge unseres HD-Pakets und tolle neue Premium-Sender. Und das wann, wo und wie man will. Denn mit der innovativen HD Austria TV-App können unsere Kunden viele Sendungen der letzten 7 Tage ganz einfach per Knopfdruck neu starten, pausieren und über 6.000 Filme aus der Online-Videothek abrufen. Zuhause am Smart-TV und unterwegs am Smartphone, Tablet oder Laptop, sogar im Ausland. Ganz nach unserem Motto: Einfach Mehrsehen“, sagt Martijn van Hout, Direktor von HD Austria und Country Manager für Österreich und Deutschland.

Zum Start ist das HD Austria Plus Paket um nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro pro Monat erhältlich. Selbstverständlich – wie in allen HD Austria Paketen – mit gratis ORF-Freischaltung und gratis Aktivierung im Fachhandel. „Je mehr, desto besser“ gilt übrigens auch für den Handel: Denn für jeden HD Austria Plus Abschluss bekommt der Fachhändler im Aktionszeitraum statt der Standard-Provision von 45 Euro ganze 60 Euro Provision.

Die HD Austria Plus Aktion wird ab 8. März von einer breit angelegten TV-, Online- und POS-Kampagne unterstützt. Zum neuen TV-Spot der HD Austria Plus Kampagne geht es hier.