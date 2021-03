Messedoppel im Mai in der Messe Wien

Lichtblick: „Wohnen & Interieur“ und „Wiener Immobilien Messe“ finden statt

Hintergrund | 1 | | Wolfgang Schalko | 02.03.2021

Lichtblick: Ende Mai sollen in der Messe Wien die Wohnen & Interieur und die Wiener Immobilien Messe planmäßig über die Bühne gehen. (© Messe Wien / David Faber)

Mit der schrittweisen Öffnung des Handels und weiterer Bereiche stellt sich natürlich die Frage, wie es mit Veranstaltungen weitergeht. Schließlich brennt auch Veranstalter Reed Exhibitions darauf, seine Tore wieder zu öffnen – im Mai soll es mit dem Messedoppel „Wohnen & Interieur“ und „Wiener Immobilien Messe“ soweit sein.

„Wir setzen alles daran, dass das Messedoppel wie geplant Ende Mai stattfinden kann. Das bietet allen Beteiligten Planungssicherheit. Ein hochhochprofessionelles Hygiene- und Präventionskonzept, sowie hochmoderne Be- und Entlüftungssysteme in den Hallen der Messe Wien sorgen für beste Bedingungen für Aussteller und Besucher. Wir sind voller Zuversicht und freuen uns auf zwei erfolgreiche Messen“, betont Edi Seliger, Head of Operations Living and Construction, für den der Mai daher einen echten Lichtblick darstellt.

Termine:

Wohnen & Interieur: 26.-30. Mai 2021, Messe Wien

26.-30. Mai 2021, Messe Wien Wiener Immobilien Messe: 29.-30. Mai 2021, Messe Wien