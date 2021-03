Neu aufgestellt

Ingram Micro Österreich: Michael Leutner wird Vertriebsleiter

Dominik Schebach | 04.03.2021

Michael Leutner ist der neue Vertriebsleiter von Ingram Micro Österreich.

Michael Leutner zeichnet ab sofort für den Gesamtvertrieb von Ingram Micro Österreich verantwortlich. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen sämtliche Sales-Abteilungen bei Ingram Micro Österreich.

Michael Leutner, bisher als Sales Manager für das Retail Business zuständig, verstärkt ab sofort die Geschäftsleitung in seiner neuen Funktion als Vertriebsleiter. Leutner, der zuvor im B2C-Bereich tätig war, blickt bereits auf eine 19-jährige Karriere beim ITK-Distributor zurück. In enger Zusammenarbeit mit den Teamleitern soll er laut Unternehmen in seiner neuen Funktion die strategischen Go-To-Market-Aktivitäten umsetzen, um so die Marktführerschaft von Ingram Micro in Österreich weiterhin sicherzustellen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung den Gesamtvertrieb zu verantworten und mit den hochmotivierten Teams gemeinsam unseren Kundenservice auf ein noch höheres Level zu heben“, sagt Leutner.

Im August 2002 trat Michael Leutner als Retail Manager für den Außendienst in das Unternehmen ein. Mit Engagement entwickelte er dieses Geschäftsfeld stetig weiter und führte es mit zunehmender Verantwortung zum Erfolg. „Ich freue mich, dass Michael Leutner als erfahrener Branchenkenner und langjähriger Manager diese Aufgabe übernimmt. Er hat seine Fähigkeiten bereits mehrmals unter Beweis gestellt und in seinen Verantwortungsbereichen kontinuierlich Erfolge erzielt“, so Adolf Markones, Executive Managing Director Ingram Micro Österreich