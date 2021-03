Heuer neuer Online-Kongress vom 8. bis 10. Juni 2021

ANGA COM: Verschiebung der Messe auf 2022

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 08.03.2021

Die Kongressmesse für Breitband, Fernsehen & Online wird verlegt auf 10. bis 12. Mai 2022. Im heurigen Juni steht der neue Online-Kongress ANGA COM DIGITAL am Proghramm.

Die für Juni geplante Breitband- und Medienmesse ANGA COM wird aufgrund der Corona-Pandemie auf nächstes Jahr verschoben. Neues Veranstaltungsdatum ist der 10. bis 12. Mai 2022 in Köln.

Dazu Peter Charissé, Geschäftsführer der ANGA COM: „Es ist weiterhin nicht absehbar, wann internationale Messen wieder erlaubt sein werden und die vielfältigen Reisebeschränkungen entfallen. Unsere ANGA COM steht nicht nur für Produktpräsentationen und Geschäftsabschlüsse, sondern auch dafür, dass sich die Branche im eigentlichen Wortsinn ’nahe‘ kommt – und dies unbeschwert und international. Das können wir mit der notwendigen Vorlaufzeit für 2021 nicht mehr garantieren. Deshalb mussten wir die schwere, aber aus unserer Sicht konsequente Entscheidung für eine erneute und längerfristige Verschiebung treffen. Im Mai nächsten Jahres wollen wir dann mit Vollgas zu einem glanzvollen Messeauftritt durchstarten.“

Zum ursprünglich geplanten Messetermin findet vom 8. bis 10. Juni 2021 ein neues virtuelles Veranstaltungsformat, die ANGA COM DIGITAL, statt. Mit diesem neuen Online-Kongress bietet die ANGA COM Unternehmen auch in diesem Jahr die Möglichkeit, sich vor internationalem Publikum zu präsentieren. Ab sofort sind Anmeldungen für eine Digital Partnership möglich. Digital Partner können sich aktiv am umfangreichen Konferenzprogramm zu Technik- und Strategiethemen aus den Bereichen Breitband und Medien beteiligen, in Digital Showrooms ihre Produkte und Dienstleistungen präsentieren und zahlreiche Networking-Optionen nutzen. Ein Booklet zu den Leistungen und Preisen der Digital Partnerships und die Anmeldeunterlagen sind bereits online unter www.angacom.de/digital verfügbar.

„Wir hätten unsere Kunden, Partner und Freunde gerne schon dieses Jahr wiedergesehen. Aber wir sind überzeugt, ihnen mit dem neuen Online-Kongress ANGA COM DIGITAL unter den aktuellen Bedingungen die bestmögliche Alternative anbieten zu können. Mit unserer neuen digitalen Event-Plattform wollen wir den Unternehmen eine online-optimierte Präsenz mit Showrooms, Vorträgen, Webinaren und Keynotes zur Verfügung stellen, um unser einmaliges, europaweites Fachpublikum auch unter den aktuellen Umständen effizient und effektiv zu erreichen“, so Charissé abschließend.