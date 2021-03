„Noch mehr Power dank Boost-Funktion“

Neu: Tefal BBQ Booster Tischgrill

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 08.03.2021

Tefal beschreibt seinen neuen BBQ Booster Tischgrill als leistungsstarken, vielfältig einsetzbaren Grillhelfer mit separater Boost-Zone, um zum Beispiel verschiedenes Grillgut bei unterschiedener Temperatur „perfekt“ zu grillen.

Auch Tefal bereitet sich auf den Sommer vor und präsentiert in diesem Zusammenhang den „smarten BBQ Booster Tischgrill“. Tefal verspricht: „Damit lässt Fleisch und Gemüse getrennt und doch gleichzeitig grillen - mit der jeweils optimalen Temperatur.“

Elektrische Tischgrills erfreuen sich großer Beliebtheit. „Doch oftmals erreicht die Grillqualität nur bedingt die eines ‚echten‘ Grills“, sagt Tefal. Beim neuen BBQ Booster soll das anders sein. „Der Tischgrill im schicken schwarz-silbernen Design besitzt eine Grillfläche von 1.300 cm für extragroßes, perfektes Grillen und Anbraten sowie eine Leistung von bis zu 2.200 Watt. Über das abnehmbare Thermostat lassen sich ganz einfach sechs verschiedene Grilltemperaturstufen für die gesamte Fläche einstellen – der Thermospot fungiert dabei als Indikator dafür, wann diese ausreichend vorgeheizt ist“, beschreibt der Hersteller, der eine Besonderheit in den Fokus rückt: „Dank der Boost-Funktion lässt sich die markierte Boost-Zone separat mit einem Knopfdruck noch stärker beheizen. Dies verspricht ein noch höheres Maß an Grillvielfalt: So können in der Boost-Zone Steaks bei optimaler Temperatur gegrillt werden, während auf der anderen Hälfte das Gemüse bei geringerer Hitze schonend vor sich hin gart.“

Der BBQ Booster soll darüber hinaus mit seiner intelligenten Konstruktion überzeugen. So ist die Grillplatte leicht geneigt, sodass beim Grillvorgang entstehende Flüssigkeiten

sicher über die Fettablaufrille in die herausnehmbare Auffangschale abfließen können. Dank der Antihaftbeschichtung sämtlicher Komponenten soll das Anbrennrisiko sowie Rauchentwicklung minimiert und gesünderes Grillen begünstigt werden. „Darüber hinaus lässt sich der BBQ Booster ganz komfortabel reinigen“, sagt Tefal. „Ohne das Bedienpanel, an dem sich das Thermostat befindet, kann der Tischgrill in die Spülmaschine gestellt werden.“

BBQ Booster Tischgrill von Tefal (CB6418) ist laut Herstellerangaben ab April 2021 verfügbar für eine unverbindliche Preisempfehlung von 109,99 Euro.