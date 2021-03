Pionier des analogen und digitalen Rundfunks sowie der KFZ-Antennentechnik

WISI: Frank Sihn wurde 80

Die erfolgreiche Reise von WISI begann vor über neun Jahrzehnten als einer der weltweiten Pioniere für Rundfunk- und Breitbandtechnologie. Frank Sihn, der dieser Tage seinen 80. Geburtstag feierte, hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg.

Der Unternehmer Frank Sihn aus Niefern feierte am vergangenen Freitag seinen 80. Geburtstag. Er gilt als einer der weltweiten Pioniere der Rundfunk- und Fernsehtechnik. Unter seiner Führung hat sich die Firma WISI zu einem weltweit tätigen Hochtechnologieunternehmen entwickelt.

Die heutige WISI Communications spielt mit ihrer smarten, leistungsstarken und skalierbaren Übertragungstechnik beim Aufbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen für schnelles Internet nicht nur in Deutschland eine Schlüsselrolle. Seinem Unternehmen ist Frank Sihn auch nach der Übergabe der operativen Geschäftsleitung an seinen Sohn Axel Sihn im Jahr 2006 weiterhin eng verbunden. Wenn er sich nicht auf Reisen befindet, kommt er als Geschäftsführer der Konzernmutter Wilhelm Sihn jr. GmbH & Co. KG nach wie vor in Nicht-Coronazeiten täglich für zwei bis drei Stunden ins Büro.

Zu seinen besonderen Eigenschaften zählen Bodenständigkeit und unternehmerische Weitsicht. So ist Frank Sihn seiner Heimat seit seiner Geburt am 5. März 1941 stets treu geblieben. Dem Abitur an der Wirtschaftsoberschule in Pforzheim folgte ein BWL-Studium in München und Mannheim. 1963 heiratete er seine Frau Ursula. Mit ihr hat er die beiden Kinder Axel und Andrea. 1967 trat er in das väterliche Unternehmen ein und wurde 1972 dessen alleiniger Komplementär. In den fast vier Jahrzehnten unter seiner Leitung hat WISI als weltweiter Pionier des analogen und digitalen Rundfunks sowie der KFZ-Antennentechnik zahlreiche wichtige technische Innovationen entwickelt und auf den Markt gebracht. Zugleich zählt WISI bis heute zu den wenigen Firmen der Branche, die noch vorwiegend am Standort Deutschland produzieren. Sehr früh erkannte Frank Sihn auch die Bedeutung des internationalen Geschäfts und legte durch die Gründung der schwedischen Vertriebstochter WISI Antenn AB in Malmö und von Niederlassungen in der Schweiz (1976), Hong Kong (1978), China (1978), Spanien (1990) und Österreich (1992) die Basis für die weltweite Präsenz. Diese wird bis heute von Axel Sihn, der 1994 in die Geschäftsführung des Unternehmens eintrat, durch strategisch wichtige internationale Übernahmen, Neugründungen und Partnerschaften stetig weiter gefestigt. Auf dieser Grundlage feiert das Unternehmen mit Frank Sihn und Axel Sihn in diesem Jahr sein 95-jähriges Firmenjubiläum.

Für sein unternehmerisches Wirken hat Frank Sihn zahlreiche Ehrungen erhalten. 1996 nahm er für WISI den Cable & Satellite Award in der Kategorie Innovativstes Produkt oder Anwendung im Bereich Kabelfernsehen für die Kopfstelle Topline entgegen. Zum 75-jährigen WISI-Bestehen im Jahr 2001 erhielt er vom damaligen Wirtschaftsminister Walter Döhring in Gegenwart von 1.300 Gästen die Wirtschaftsmedaille des Bundeslandes Baden-Württemberg. Daneben bekleidete Frank Sihn sehr viele Jahre zahlreiche Ehrenämter. Als stellvertretender Vorsitzender des FV 29 Empfangsantennen und Delegierter im Zentralverband der Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI) war er lange ein wichtiger Sprecher der Branche.

In seiner Freizeit gilt seine Leidenschaft der Jagd und Fischerei. Neben einer Jagdpacht in Niefern und der Mitpacht eines Fischwassers an der Enz, zieht es ihn seit 2008 zu seinem Waldbesitz mit Jagd und eigenem Fischwasser in Oberfranken und seit 2012 auch nach Rumänien. Zu seinen weiteren Hobbys gehören Reisen, gute Küche und Wein.