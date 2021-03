21:9 Format und erstklassiger Sound

BenQ MOBIUZ EX3415R: Curved Display für intensives Gaming-Elebnis

Multimedia Downloads | 0 | | Wolfgang Schalko | 09.03.2021 |

Das Curved Display BenQ MOBIUZ EX3415R intensiviert das Gaming-Erlebnis.

BenQ erweitert das Portfolio seiner Gaming-Serie MOBIUZ um den EX3415R, ein 34 Zoll großes Curved-Modell im 21:9-Format. Sein Krümmungsradius von 1900R und seine UWQHD-Auflösung von 3440 x 1440 sorgen für ein intensives Gaming-Erlebnis, ob für SimRacing, EgoShooter oder Casual Gaming. Die passende Akustik liefert der satte Sound des integrierten treVolo Soundsystems.

Mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz macht der neue Gaming-Monitor Schluss mit Unschärfen und digitalen Artefakten. Darüber hinaus beeindruckt der BenQ MOBIUZ EX3415R mit zahlreichen Features, die Gamer-Herzen höherschlagen lassen. Dazu gehören die blitzschnelle 1ms Moving Picture Response Time (MPRT) und AMD FreeSync Premium für ein ruckelfreies, flüssiges Spielerlebnis. Zwei Features sorgen dafür, dass Spielobjekte oder Gegner besser und schneller zu erkennen sind: der Black eQualizer hellt dunkle Ecken und Schattenbereiche auf und Color Vibrance steigert die Farbintensität. HDRi optimiert die Farben und den Kontrast des EX3415R zusätzlich, so dass Details deutlicher dargestellt werden können. Der speziell entwickelte Rennmodus ermöglicht eine außergewöhnliche Rennerfahrung mit klarer, blickstabiler Darstellung.

Das integrierte treVolo Soundsystem beeindruckt akustisch und trägt zusätzlich dazu bei, dass die Position des Gegners jederzeit hervorragend wahrgenommen werden kann. Damit eignet sich das neue MOBIUZ EX3415R perfekt für epische Abenteuer. Das hochwertige 2.1-System mit zwei Lautsprechern mit 2 Watt und einem im Bildschirm integrierten 5 Watt-Subwoofer verfügt über fünf frei definierbare Sound-Modi für EgoShooter, SimRacing und Sportspiele. Der digitale Signalprozessor und das Lautsprecherarray sorgen für einen satten Klang mit klar differenzierten Frequenzen, was – zusätzlich zum gebogenen Bildschirmdesign – das Klangerlebnis verbessert und das immersive Gaming-Gefühl steigert.

Zusätzlicher Spielraum

Ein optisch abgetrennter Bildschirmbereich für Kommentare, das Anschauen von Spiel-Tutorials bei YouTube oder für den Zugriff auf Twitch, kann durch Drücken der Splitscreen-Taste aktiviert werden. Die mitgelieferte Fernbedienung erhöht den Bedienkomfort des Curved Displays weiter. Der Nutzer kann leicht zwischen verschiedenen Fenstern wechseln sowie Sound und Spielmodi von überall im Raum anpassen.

Entspanntes Spielerlebnis

Spieler können den MOBIUZ EX3415R in Höhe und Neigungswinkel verstellen sowie seitlich drehen, um die optimale Haltung fürs Spielen einzunehmen. Zudem ist der MOBIUZ EX3415R mit professionellen SimRacing-Rigs kompatibel. Das neue Modell hat die bewährten BenQ EyeCare Features mit an Bord, die die Augen auch bei langen Gaming-Sessions vor vorzeitiger Ermüdung schützen. Der TÜV Rheinland hat den EX3415R als flicker-free und Low Blue Light Monitor zertifiziert, wodurch das visuelle Erlebnis für den Betrachter deutlich verbessert wird. Ergänzend dazu passt die Brightness Intelligence Plus-Technologie von BenQ die Helligkeit des Bildschirms automatisch an das Umgebungslicht an.

Der neue BenQ MOBIUZ EX3415R ist ab sofort zum unverbindlichen Verkaufspreis von 999 Euro erhältlich.