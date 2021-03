Auftakt mit Ex-MediaSaturn-GF Thomas Pöcheim

Katzenbeissers neue Online-Eventreihe: Die MOTIVATIONSARENA

Hintergrund | 0 | | Wolfgang Schalko | 09.03.2021

Die MOTIVATIONSARENA startet morgen mit Hannes Katzenbeisser und Thomas Pöcheim.

Die MOTIVATIONSARENA verspricht „motivierendes Wissen und Erkenntnisse zum Leben und Arbeiten im digitalen Zeitalter.” Eine Stunde lang können sich die Teilnehmer dabei von Hannes Katzenbeisser und wechselnden hochkarätigen Gesprächspartnern und -partnerinnen inspirieren lassen – völlig kostenfrei und mit garantiertem Spaßfaktor.

Wie auch in der morgen erscheinenden E&W-Ausgabe 3/2021 in aller Ausführlichkeit nachzulesen ist, hat Hannes Katzenbeisser das Angebot seiner Academy in den vergangenen Wochen und Monaten kräftig ausgebaut – und im Zuge dessen auch eine Reihe ausgewiesener Experten und Expertinnen mit unterschiedlichsten Spezialgebieten an Bord geholt. Einer davon ist Thomas Pöcheim, in der Elektrobranche bestens als ehemaliger Geschäftsführer von MediaMarktSaturn Österreich bekannt. Der Handelsprofi teilt seine Erfahrungen zukünftig im Rahmen eines eigenen Seminars – auf das sein morgiger Auftritt bei der MOTIVATIONSARENA einen Vorgeschmack bietet.

Bei der MOTIVATIONSARENA handelt es sich um ein Online-Event, das jeweils eine Stunde lang wertvolles Wissen, faszinierende Erkenntnisse, positive Gedanken sowie Motivation und Spaß vermittelt. Die Teilnahme ist für alle Interessierten kostenlos möglich.

Folgende Termine stehen am Programm: