Magenta: „Hardware Managed Service“ für Business-Kunden

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 10.03.2021

Für Business-Kunden bietet Magenta „Hardware Managed Service". Sie können damit Samsung und Apple-Geräte ohne Anschaffungskosten nutzen. (© Magenta Telekom)

Um das Arbeiten im Home-Office zu erleichtern bietet Magenta Telekom ihren Geschäftskundinnen und -kunden von nun an die neuesten Apple und Samsung Geräte im Rahmen von „Hardware Managed Service“ (HMS). Somit können Kundinnen und Kunden Smartphones und Tablets ohne Anschaffungskosten nutzen. Gleichzeitig wird die Verwaltung der Endgeräte erleichtert: Service und Administration der Hardware erhält der Business-Kunde damit aus einer Hand.

Geschäftskunden sparen mit Hardware Managed Service (HMS) zum einen hohe Investitionskosten und zum anderen auch Zeit: Über ein Self Service Tool sind Administration und Verwaltung der Geräte vom Kunden einfach selbst durchzuführen, Magenta Business unterstützt jederzeit mit umfassendem Kundenservice. Die Tarife von Hardware Managed Service sind dabei nicht an Mobilfunk- oder Festnetztarife gebunden. Hardware Managed Service gibt es in den Tarifen HMS Premium und HMS Basic. Beide Tarife beinhalten die Nutzung der Geräte und das damit verbundene Serviceangebot bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten.

Nachhaltige Nutzung und zertifizierte Datenlöschung bei Rückgabe

Was HMS für Businesskunden attraktiv macht, ist die Planbarkeit: Von Anschaffung über Betrieb bis hin zur Verwertung der Endgeräte sind die Kosten für die Endgeräte stabil und planbar, während der Verwaltungsaufwand und somit die Prozesskosten über den gesamten Life Cycle der Endgeräte gesenkt werden. Darüber hinaus werden sämtliche Daten auf dem Endgerät bei der Rückgabe an Magenta nach internationalen datenschutzrechtlichen Compliance Standards zertifiziert gelöscht. Nach der Rückgabe wiederum führt Magenta die Geräte einer weiteren Nutzung zu, womit die Lösung auch besonders nachhaltig ist und einen wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet.

Alles aus einer Hand: Pick-Up & Return Service

Bei der Verwaltung der Endgeräte stehen die Interessen der Endnutzer im Mittelpunkt, sodass diese die Geräte für die arbeitsrelevanten Prozesse nahezu unterbrechungsfrei nutzen können. Magenta-Kunden profitieren von der Reparaturabwicklung, einfacher Inventarisierung und im HMS Premium-Tarif sogar von einem Tausch der Geräte binnen 24 Stunden. Vom Hersteller serienmäßig mitgeliefertes Zubehör ist in den HMS-Tarifen ebenso erfasst. Das Produkt eignet sich laut Magenta besonders für Unternehmen ab 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.