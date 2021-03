TFK erweitert Partnerschaft mit Atos für „Unify Office by RingCentral“

Die Cloud-Kollaborations-Lösung der nächsten Generation

TFK erweitert Partnerschaft mit Atos für „Unify Office by RingCentral“

11.03.2021

Ende Februar 2021 unterzeichnete der Telekom-Distributor TFK Austria einen entsprechenden Vertrag mit Atos und ist damit ab sofort offizieller „Unify Office by RingCentral (UO) Master Broker“ für den österreichischen Markt. Unify Office by RingCentral ist eine „born-in-the-cloud, mobile first“-Lösung, die Messaging-, Video- und Telefondienste der nächsten Generation bietet.

Sie wurde gemeinsam von Atos und RingCentral, Inc., einem führenden Anbieter von Enterprise-Cloud-Kommunikations-, Video-Meeting-, Kollaborations- und Contact-Center-Lösungen, entwickelt. Ziel ist es, klassische Kommunikationssysteme durch eine flexible, skalierbare All-in-One-Lösung abzulösen, um Kunden eine fortschrittliche Kommunikation zu ermöglichen, sodass sie für zukünftige Entwicklungen bestens gerüstet sind.

Unify Office by RingCentral:

Zu den Funktionen gehören Meetings, Audio- und Videokonferenzen sowie Text- und Teamzusammenarbeit. ermöglicht niedrigere Verwaltungskosten bei mehreren Standorten: Jeder kann Telefone oder Nummern einem System hinzufügen oder von dort entfernen.

Unify Office by RingCentral wickelt alles im „as a Service“-Modell ab und minimiert somit die Betriebskosten. eliminieret die Telefonie-Infrastrukturkosten: Posten wie Switches entfallen, da der UC-Verkehr über das Internet abgewickelt wird.

Verbesserte Funktionen und Fähigkeiten bedeuten, dass Mitarbeiter effizienter arbeiten können, minimiert die Kosten für mobile Mitarbeiter: Die Unterstützung mobiler Mitarbeiter ist mit der mobilen App ein Leichtes, da jedes Smartphone in ein vollwertiges Bürotelefon verwandelt wird.

Die Flexibilität, die Einfachheit und das Potenzial von Unified Communications machen Unify Office by RingCentral zur idealen Lösung für Unternehmen, die Kosten senken und sich auf die Zukunft vorbereiten möchten. „Die Kommunikation am Arbeitsplatz befindet sich derzeit im Umbruch. Mitarbeiter und Teams benötigen eine beschleunigte digitale Transformation ihrer Arbeitsplatzumgebung – also modern-Workplace-Lösungen, die wir nun mit Unify Office by RingCentral dem Fachhandel anbieten“, so Alexander Meisriemel CEO TFK Austria.

Weitere Vorteile und Verfügbarkeit

Für die Migration der Lösung in bestehende Atos-Unify-Produkte stellt TFK seinen Kunden ein Produktmanagementteam zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Kunden einen deutschsprachigen Support durch Atos.

Damit österreichische Fachhändler nun als Reseller ihren Kunden Unify Office by RingCentral anbieten können, bedarf es ähnlich dem Einstieg in das Unify Partnerprogramm, einer Registrierung als Sub-Broker und einer Zertifizierung als Unify Office Sales Professional.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unserem langjährigen Distributionspartner TFK nun für den österreichischen ITK- und Elektrofachhandel ein weltweit neues Kapitel für Kommunikationslösungen aufzuschlagen.“ meint Hans-Peter Plursch – Head of Channel UCC Austria, Atos.