Krups Aroma Partner

Stefanie Bruckbauer | 11.03.2021

Die neue Filterkaffeemaschine von Krups, die „Aroma Partner“, verfügt über eine luftdichte Kaffeebox mit speziellem Aromaschutzdeckel. Darüber hinaus portioniert die Maschine selbst die Menge an benötigtem Pulver in den Filter.

Eine Neuheit aus dem Hause Krups ist die Filterkaffeemaschine Aroma Partner. Es handle sich um die erste Filterkaffeemaschine, die einfache Aufbewahrung und präzise Dosierung von gemahlenem Kaffee kombiniert, wie Krups sagt. Dabei biete sie neben der luftdichten 400 Gramm Kaffeebox, eine „intelligente“ Dosierung des Kaffeepulvers, sodass jeder Kaffee perfekt gelinge.

Das Aroma ist für den optimalen Geschmack eines Kaffees ausschlaggebend. Benutzer von Filterkaffeemaschinen sind allerdings oft mit der Frage konfrontiert, was sie mit der offenen Kaffeepulververpackung machen sollen. Und wie stellen sie darüber hinaus sicher, dass das Kaffeepulver nicht das Aroma verliert. Die neue Aroma Partner Filterkaffeemaschine von Krups soll die Lösung bieten: „In der integrierten Kaffeebox mit 400 Gramm Kapazität für Kaffeepulver kann der nicht verwendete Teil der Kaffeetüte praktisch aufbewahrt werden. Zusätzlich ist die Kaffeebox mit einem luftdichten Aromaschutzdeckel versehen, wodurch der Kaffee nicht mehr oxidieren kann.“

Ist die Frage nach der Aufbewahrung geklärt, stellt sich für viele Kaffeeliebhaber bereits die nächste: Wie viele Löffel Pulver braucht man für den perfekten Kaffeegenuss? Auch in diesem Punkt hat die neue Aroma Partner (die mit ihrer 1,25 Liter Glaskanne übrigens zehn Kaffeetassen füllt) die Lösung, wie Krups erläutert: „Über das LC Display kann die Auswahl der gewünschten Tassenanzahl an Kaffee, die zubereitet werden soll, sowie die Kaffeestärke aus drei Stufen ausgewählt werden. Daraufhin portioniert die Maschine selbst die Menge an benötigtem Pulver in den Filter. Neben diesen Optionen stellt das LC Display umfangreiche Infos zur Verfügung, wie etwa die aktuelle Zeit, oder, ob die Maschine gereinigt werden muss. Zusätzlich befindet sich hier die Clean Taste für eine einfache Reinigung.“

Die Krups Aroma Partner Filterkaffeemaschine (KM760D) ist ab April 2021 für eine UVP von 149,99 Euro verfügbar.