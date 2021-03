Fernsehen mit Erlebnischarakter

Neues Produktsortiment 2021 von METZ blue

11.03.2021

Die neuen METZ blue Modelle MOC9001, MUC8001 und MUC7001 sind die perfekten Allrounder für Fernsehen mit Erlebnischarakter. Mit einem Dreiergespann aus OLED-Flaggschiff, top-ausgestattetem LCD-TV und attraktivem Einstiegsmodell ist für jeden etwas dabei – Android TV 10 und somit kaum zu übertreffende Contentauswahl inklusive. Selbstverständlich vorinstalliert mit YouTube, Netflix and Prime Video.

Bereits ab Mitte März wird das OLED-Flaggschiff MOC9001 verfügbar sein. In 65 oder 55 Zoll unterstützt der neue OLED TV HDR-Formate, allen voran Dolby Vision, für unverfälschten Filmgenuss. In Kombination mit einem OLED-4K-Display mit HDR und 10bit Farbtiefe bietet er optimale Farbbrillanz sowie überragende Detailtiefe und ein nahezu unendliches Kontrastverhältnis. Das 120-Hz-Panel gibt Bewegungen besonders flüssig wieder. Das unsichtbar verbaute Soundsystem unterstreicht die schlichte und elegante Formgebung und unterstützt Surroundformate. Außerdem bietet das Modell Dolby-Atmos-Processing, das in Kombination mit einem entsprechenden Lautsprechersystem die neue Generation raumfüllenden Sounds abbilden kann. Dank der integrierten Sprachsuche mit Google Assistant inklusive optimierter Farfield-Mikrofone werden Inhalte noch schneller und einfacher gefunden. Preislich liegt der 65MOC9001 (65″) bei 2.399 Euro und der das 55 Zoll Modell bei 1.499 Euro (UVP).

Überzeugende Bildqualität für noch mehr Entertainment – dafür steht das Multitalent MUC8001. Ausgestattet mit einem Direct-LED-Panel mit UHD-Auflösung (3840 x 2160 Pixel) unterstützt der MUC8001 die gängigen HDR-Formate und bietet knackig scharfes TV-Vergnügen mit hohen Kontrasten und lebendigen Farben. Der ultraschmale Rahmen sorgt für eine schlanke Optik, während die deutlich sichtbare, nach vorne gerichtete Soundleiste einen klaren, kräftigen Klang mit besonders ausgeprägter Sprachverständlichkeit gewährleistet (auch hier mit Dolby-Atmos-Processing). Mit stabilem Mittelfuß und in vier Zollgrößen (65, 55, 50 und 43 Zoll) findet er in jedem Wohnzimmer seinen Platz. Trotz der Fülle an Content behält man dank der übersichtlichen Menüansicht stets die Übersicht. Der MUC8001 ist ab Mitte April für eine unverbindliche Preisempfehlung zwischen 999 Euro für den 65MUC8001 in 65 Zoll und 699 Euro für den 43-Zöller verfügbar.

Beim Einstiegsmodell MUC7001 konzentriert sich METZ blue aufs Wesentliche. Mit seinem extrem schmalen Rahmen bietet das Modell ein absolut puristisches Design – bei der Bildqualität wird jedoch beim MUC7001 ordentlich aufgetrumpft. Ob Blockbuster, Serien oder Sport – natürlich in filmreifer UHD-Auflösung und mit Unterstützung der gängigen HDR-Formate. Der MUC7001 fügt sich passgenau in jedes Zuhause ein und macht überall eine gute Figur – erhältlich ab sofort in 55, 50 oder 43 Zoll (UVPs zwischen 649 und 549 Euro).