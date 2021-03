Für Außendienst und Fabrikshalle

Samsung kündigt das Galaxy XCover 5 Enterprise Edition an

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 11.03.2021

Mit dem Galaxy XCover5 Enterprise Edition will Samsung Anwender im Business-Bereich ansprechen, die viel anspruchsvollen Arbeitsumgebungen zu tun haben.

Samsung hat das neue Galaxy XCover 5 Enterprise Edition vorgestellt. Vom Hersteller wurde dieses Modell speziell für den Einsatz im Außendienst und in der Fabrikshalle entwickelt. Dazu soll es – als elegantes und gleichzeitig robustes Smartphone – für anspruchsvolle B2B-Anwendungen geeignet sein und damit die Anforderungen einer zunehmend mobilen Belegschaft erfüllen.

Passend zum Einsatzbereich hat Samsung beim Galaxy XCover 5 Enterprise Edition Langlebigkeit und Bedienkomfort in den Mittelpunkt gestellt. Durch sein schlankes Design liegt das Smartphone leicht in der Hand, ist gleichzeitig aber robust genug, um auch in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen genutzt werden zu können. Mit seiner höheren Touch-Sensibilität eignet es sich für die Verwendung mit Handschuhen, während der leistungsstarke, austauschbare Akku ganztägige Produktivität ermöglicht.

Das Galaxy XCover 5 Enterprise Edition ist mit verschiedenen Funktionen für anspruchsvolle Aufgaben und Aktivitäten ausgestattet. Dank der verbesserten Stoßdämpfung übersteht das Galaxy XCover 5 laut Samsung Stürze aus bis zu 1,5 Metern Höhe. Das Smartphone ist zudem nach IP68 zertifiziert, womit das Gerät vollständig gegen Staub geschützt ist und auch nach 30 Minuten in über einem Meter Wassertiefe keinen Schaden nimmt.

Speziell für den Einsatz im Business-Bereich ist die Hardware des Galaxy XCover 5 Enterprise Edition von der Sicherheitsplattform Samsung Knox geschützt, womit das Smartphone einen echten End-to-End-Schutz für die Geschäftsinformationen des Benutzers bieten soll. Den Patch-Support erweitert Samsung um ein Jahr und stellt für das Galaxy XCover 5 Enterprise Edition ab globaler Markteinführung Sicherheits-Updates für mindestens fünf Jahre bereit. Außerdem enthält das Galaxy XCover 5 Enterprise Edition 3 Jahre Garantie und eine kostenlose 1-jährige Knox Suite Lizenz für einfaches Gerätemanagement. Schließlich ist das Galaxy XCover 5 Enterprise Edition mit partnerfähigen Mobilitätslösungen für den Einsatz im Business-Bereich ausgestattet.