„Eine maßgebliche, unverwechselbare Rolle innerhalb der vielschichtigen Kaffee-Kommunikation“

De’Longhi im neuen Design

Kleingeräte | 2 | | Stefanie Bruckbauer | 12.03.2021

2021 präsentiert sich die Marke De’Longhi in einem neuen Brand Design.

Die Marke De’Longhi präsentiert sich in einem neuen Brand Design. Dieses soll das De´Longhi Selbstverständnis als moderne, emotionale Premiummarke und Kaffee-Experte widerspiegeln, wie das Unternehmen sagt.

De´Longhi hat einen neuen Markenauftritt. Die überarbeitete Markenidentität umfasst alle Markenelemente vom Logo über 3D-Visualisierungen und Videos, die die Vision und Mission der Marke hervorheben, bis hin zu maßgeschneiderten Fonts und einer unverwechselbaren Farbpalette. Michael Frank, Managing Director De´Longhi-Kenwood GmbH Österreich, beschreibt: „Der neue De´Longhi Markenauftritt vereint gekonnt die Innovationsfreudigkeit und die Leidenschaft für italienisches Design. Wir möchten verstärkt aufzeigen, dass De´Longhi hochqualitativen und genussvollen Kaffeegenuss repräsentiert.“

Das neue Erscheinungsbild wurde in Zusammenarbeit mit dem internationalen Beratungsunternehmen Landor & Fitch entwickelt und wird sich im Laufe des Jahres in allen Bereichen und Touchpoints wiederfinden – von der digitalen Gestaltung bis zur Integration in den POS, vom Verpackungsdesign bis zur Website.

Antonio Marazza, General Manager von Landor & Fitch in Mailand, sagt: „Unsere strategische Herausforderung war es, De’Longhi eine maßgebliche und unverwechselbare Rolle innerhalb der vielschichtigen Kaffee-Kommunikation zu verleihen. In der Evaluierungsphase stellten wir fest, dass die Qualität des Kaffees vor allem durch eine emotionale Darstellung der Bohnen wahrgenommen wird. Doch niemanden spricht über den Kaffeeherstellungsprozess – obwohl dieser für die Erzielung eines perfekten Kaffees unerlässlich ist. Ausgehend von dieser Erkenntnis haben wir die neue De’Longhi Markenidentität und das Storytelling entwickelt.”