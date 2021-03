Neues Modell vereint homogene Bildqualität und höchste Farbgenauigkeit

BenQ SW271C: USB-C Monitor für farbechte Video- und Bildbearbeitung

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 15.03.2021

Der neue USB-C Monitor BenQ SW271C bietet viel Platz für den kreativen Workflow.

BenQ ergänzt seine PhotoVue-Serie um das Modell SW271C, einen professionellen Monitor für Fotografen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 68,58 cm / 27 Zoll bietet er viel Platz für den digitalen Workflow. Er verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung, eine hohe Farbgenauigkeit, vielfache Einstellmöglichkeiten und Features für die professionelle Video- und Bildbearbeitung. Mit seiner USB-C Konnektivität steigert er die Arbeitseffizienz durch schnelle Video-, Audio- und Datenkonnektivität und bietet mit 60 Watt Power Delivery zudem eine praktische Möglichkeit zum schnellen Aufladen von USB-C Geräten, wie z. B. Notebooks, Smartphones oder Tablets.

Die von professionellen Bildbearbeiter besonders wertgeschätzte Eigenschaft einer hohen Farbgenauigkeit wird durch die Farbraumabdeckung von 99% Adobe RGB, 100% sRGB und 95% DCI P3 gewährleistet, wobei die durchgehende Farbkonsistenz durch die integrierte Hardwarekalibrierung erzielt wird. Jeder SW271C wird mit einem werkseitigen Farbkalibrierungsbericht sowie Zertifizierungen von CalMAN und Pantone ausgeliefert. Eine individuelle Hardwarekalibrierung ist mittels 16-Bit 3D-Look-Up-Table (LUT) mit der BenQ eigenen Kalibrierungssoftware Palette Master Element, die eine konsistente Farbwiedergabe gewährleistet, jederzeit möglich.

Professionelle Bildbearbeiter dürfen sich zudem über Features wie einen verbesserten Schwarz-Weiß-Modus, GamutDuo zum Vergleich von Bildern und Videos in unterschiedlichen Farbräumen, AQCOLOR für die präzise Farbwiedergabe sowie 10 Bit-Farbtiefe freuen. Mit der Uniformity-Technologie werden optimale Farb- und Helligkeitswerte für hunderte Teilbereiche des Bildschirms berechnet und dargestellt, wodurch ein brillantes Bild mit homogener Ausleuchtung entsteht. Ein extra weiter Betrachtungswinkel von 178° horizontal und vertikal ermöglicht das gemeinsame Betrachten der Arbeitsergebnisse ohne Einschränkungen für die Betrachter, selbst wenn seitlich oder von oben oder unten auf den Bildschirm geschaut wird.

Mit der Paper Color Sync-Technologie ermöglicht der SW271C die präzise Vorschau von Druckergebnissen, indem die Ausgabe des Drucks auf Papier simuliert wird. Dabei können Farbraum, Druckermodell und Papiertyp für ein optimales Ergebnis bestimmt werden. So können professionelle Bildbearbeiter sich bereits vor dem Druckauftrag von der Qualität des Endergebnisses überzeugen.

Hoher Komfort am Arbeitsplatz

Der SW271C bietet maximale Anpassungsfähigkeit an die Sitzposition, um ergonomisches Arbeiten zu ermöglichen. Das Display ist beidseitig um bis zu 45 Grad drehbar und zwischen -5 und 20 Grad nach oben bzw. unten zu neigen. Zusätzlich ist der Monitorfuß stufenlos um 150 mm in der Höhe verstellbar. Für die 90 Grad Pivot-Funktion ist die im Lieferumfang enthaltene Blendschutzhaube mühelos auf das Hochformat anpassbar. Höchsten Bedienkomfort bietet der Hotkey Puck, ein kabelgebundener OSD-Controller der neusten Generation, der die intuitive Steuerung des OSD-Menüs und das Umschalten zwischen verschiedenen Farbmodi ermöglicht. Die Belegung von persönlich präferierten Settings ist zudem möglich. Der SW271C bietet Anschlüsse für DisplayPort, 2x HDMI und 2x USB 3.1, USB-C sowie einen integrierten SD/MMC-Reader und lässt damit in Punkto Anschlussfreudigkeit kaum Wünsche offen.

Das Profi-Display unterstützt verschiedene Videoformate. So können ausgewählte Geräte, die SDI-zu-HDMI unterstützen, vom Monitor erkannt werden. Filmenthusiasten können ihre SDI-Geräte an den Monitor anschließen und über eine stabile und unkomprimierte Signalübertragung ihr Videomaterial in bester Qualität genießen. Der SW271C ist außerdem bestens für die effiziente Videobearbeitung in HDR-Qualität geeignet.

Der neue BenQ SW271C ist ab März zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 1.499 Euro im Handel erhältlich. Eine Blendschutzhaube, die Farbverfälschungen und Spiegelungen durch Fremdlicht effektiv reduziert, sowie der Hotkey Puck, ein kabelgebundener OSD-Controller, sind bereits im Lieferumfang enthalten. BenQ gewährt für den SW271C drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austausch-Service.