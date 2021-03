Espressomaschine Dedica Metallics & Icona Metallics Frühstücksserie

Neue De’Longhi-Modelle im Metallics Look

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 15.03.2021

Neu von De’Longhi: Die Espressomaschine Dedica Metallics und die Icona Metallics Frühstücksserie in grau.

De’Longhi legt bei seinen Geräten nicht nur großen Wert auf Qualität und Funktionalität, sondern auch auf das Design. Das stellt das Unternehmen nun wieder einmal unter Beweis mit seinen neuen Metallics Modellen: Mit der Espressomaschine Dedica Metallics und der Icona Metallics Frühstücksserie.

Die neuen Siebträgermaschinen in Metallic sind ein Hingucker. De’Longhi sagt: „Die Espressomaschinen der Dedica Metallics-Serie EC 785 sind ein Must-Have, wenn es um Kaffeekunst allerersten Grades und Designobjekte für die Küche geht.“

Der Crema-Multifunktions-Siebträger eignet sich sowohl für Kaffeepulver als auch für Pads (mit E.S.E.-System) und ist mit den Einsätzen für eine und zwei Tassen ausgestattet. Getrennte Thermostate für Kaffee und Dampf sollen höchste Funktionalität gewährleisten. Die Cappuccino-Aufschäumdüse vermischt Milch, Dampf und Luft zu einem, wie De’Longhi sagt, „federweich cremigen“ – und damit urtypisch italienischen – Milchschaum. Damit kann auch heiße Milch oder heißes (Tee-)Wasser per Knopfdrück gebrüht werden. Denn die Aufheizphase dauert nur 40 Sekunden. Dank ihres Selbstentlüftungssystems sei jede der beiden Dedica Metallics ohnehin immer betriebsbereit, wie De’Longhi sagt. „Mit einem idealen Druck von 15 bar kann jederzeit losgebrüht werden. Übrigens: An all jene Kaffeefreunde, die sich beim Zubereiten nicht allein auf ihre Intuition verlassen möchten, ist ebenfalls gedacht – sie gelangen per simplen Tastendruck zu ihrem perfekten Espresso. Über eine programmierbare automatische Regelung kann die jeweils benötigte Wassermenge voreingestellt werden“, erklärt der Hersteller.

Espressomaschine Dedica Metallics EC785.BG / EC785.GY, UVP 249,99 Euro

Stylische Icona Metallics Frühstücksserie

Die neue Icona Metallics Frühstücksserie beeindruckt – passend zur Dedica Metallics – in metallischem Beige oder Grau. Die 2-Schlitz Toaster mit 900 Watt-Leistung verfügen außerdem über einen elektronischen Temperatursensor für den optimalen Bräunungsgrad. Der Extra-Positions-Lift soll zudem für eine besondere Gleichmäßigkeit des Toast-Ergebnisses sorgen. Und wer mag, kann über den Brötchen-Aufsatz auch viele weitere Gebäckstücke frisch und warm halten. Leichtes Reinigen werde durch die herausnehmbare Bröselschublade garantiert. Zur Serie gehört auch der formschöne 2000 Watt-Wasserkocher mit seinem großzügigen 1,7-Liter-Fassungsvermögen und herausnehmbaren Kalkfilter. Der spezielle Cool-Touch-Griff mache ein Anfassen jederzeit gefahrlos möglich, sagt De’Longhi, und: „Ebenso wie das 3-stufige Sicherheitssystem unter anderem für ein automatisches Abschalten bei Kochen des Wassers sorgt.“

Icona Metallics Toaster CTOT2013.BG / CTOT2013.GY – UVP 119,99 Euro

Icona Metallics Wasserkocher KBOT2001.BG / KBOT2001.GY – UVP 119,99 Euro