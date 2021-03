Erweiterung des Service-Portfolios

MediaMarkt Profi-TV-Kalibrierung

Hintergrund | 1 | | Stefanie Bruckbauer | 16.03.2021

MediaMarkt hat ein neues Serviceangebot: Die professionelle Kalibrierung für Fernseher, egal ob neu gekauft oder für bestehende Geräte. Die professionelle Einmessung mit der Farbkalibrierungssoftware Calman soll die optimale Bildqualität am eigenen Fernseher garantieren, wie MediaMarkt verspricht.

Mit der „professionellen“ TV-Kalibrierung von MediaMarkt hole man sich „eine einzigartige, realitätsgetreue Bildqualität ins eigene Wohnzimmer“, schwärmt der Elektroriese in einer Aussendung. Zum Einsatz komme bei der Kalibrierung ein professionelles Kolorimeter sowie die Calman Software, die angeblich nicht nur bei Filmemachern in Hollywood den besten Ruf genießen soll. „Mittels des Programms können Farbtemperatur, Bildhelligkeit, Gamma-Verlauf, Bildschärfe sowie Kontrast optimal justiert werden. Sind diese Parameter perfekt auf das jeweilige Gerät und die individuellen Bedingungen eingestellt, so steht einem realistischen Premium-Bildgenuss nichts mehr im Weg“, sagt MediaMarkt.

„Mit der neuen TV-Kalibrierung erweitern wir unser Service-Portfolio um einen weiteren Baustein, der genau den Nerv der Zeit trifft. Mehr denn je wünschen sich unsere Kunden ein perfektes Kinoerlebnis in den eigenen vier Wänden – die professionelle TV-Kalibrierung macht das jetzt möglich“, erklärt Christoph Dietrich, COO von MediaMarkt Österreich.

Peter Benedet, Head of Services & Solutions bei MediaMarkt Österreich, sagt dazu: „Wir bieten die TV-Kalibrierung erst seit Kurzem in all unseren Märkten an, die Nachfrage ist aber enorm. Wer will nicht das Beste aus seinem Fernseher herausholen? Unsere Mitarbeiter wurden speziell auf die Calman Software geschult und können die professionelle TV-Kalibrierung sowohl direkt im Markt als auch bei unseren Kunden zuhause anbieten. Das Ergebnis überzeugt auf ganzer Linie, denn durch das Kalibrierungs-Service wird das Maximum aus einem TV herausgeholt und man sieht Filme und Serien endlich so, wie es Regisseure und Produzenten vorgesehen haben.“

Wie Benedet weiter ausführt, gehören Farbabweichungen mit der professionellen TV-Kalibrierung der Vergangenheit an. Und: „Das Fernsehgerät ist auf Referenzwerte eingestellt, die auch in Filmproduktionen zum Einsatz kommen. Jeder Kunde erhält zudem ein Messprotokoll, das die Optimierung dokumentiert und nachvollziehbar macht.“

Wer sich jetzt für das neue Service bei MediaMarkt entscheidet, hat mehrere Optionen zur Auswahl, wie Dietrich erläutert: „Jeder, der ein neues TV-Gerät in einem der 53 stationären Media Märkte österreichweit kauft, kann das Produkt direkt im Rahmen des Startklar-Services von den Fachexperten vor Ort im Markt kalibrieren lassen. Die MediaMarkt-Fachberater helfen bei der Auswahl des geeigneten Modells.“

Das Service wird in Kooperation mit dem Start-Up HELFERLINE auch bei Kunden im Eigenheim angeboten. „Dabei können die individuellen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Lichtverhältnisse, optimal berücksichtigt werden. Dies ist für neu erworbene wie auch bestehende Geräte möglich, sofern sie für Kalibrierung geeignet sind. Dazu einfach im Markt oder im Onlineshop das Service ‚TV-Kalibrierung zu Hause‘ buchen und gleich einen Termin vereinbaren. Mithilfe von professionellem Kalibrierungs-Equipment wird das Service rasch und direkt bei Kunden im Eigenheim abgewickelt“, schildert Dietrich.

Mehr Informationen unter https://red.mediamarkt.at/tv-kalibrierung.html