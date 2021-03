Studien belegen

HV: „Der Handel ist kein Infektionsherd“

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 18.03.2021

Handelsverband Geschäftsführer Rainer Will betont erneut, dass „der Handel kein Infektionsherd" ist.

Der Handelsverband betont erneut, dass der Handel kein Infektionsherd ist und belegt diese Aussage mit aktuellen Studienergebnissen.

„Der Handel ist kein Corona-Hotspot, wie aktuelle AGES-Clusteranalysen klar belegen. 68% aller Infektionen passierten zuletzt im Haushalt, 15% in der Freizeit“, sagt Handelsverband GF Rainer Will. Er ergänzt: „Demgegenüber sieht die Bilanz des stationären Handels mehr als fünf Wochen nach der Wiedereröffnung zumindest in puncto Sicherheit beim Einkaufen erfreulich aus. Die tägliche Praxis zeigt, dass die strengen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsauflagen von den Geschäften eingehalten werden, etwa die 20-Quadratmeter-pro-Kunde-Regelung. Die Konsumentinnen und Konsumenten halten den Mindestabstand von 2 Metern vorbildlich ein und tragen beim Einkauf eine FFP2-Maske.“

Überdies sei auch das Infektionsrisiko bei der Arbeit im Einzelhandel nicht erhöht, im Gegenteil. „Laut einer Studie der deutschen Berufsgenossenschaft für Handel und Warenlogistik (BGHW) sind zwischen Mitte März und Ende Oktober 2020 im deutschen Einzelhandel etwa 0,6% der Beschäftigten am Coronavirus erkrankt. Demgegenüber haben sich laut BGHW im gleichen Zeitraum etwa 0,8% der Allgemeinbevölkerung infiziert.“ Somit liege der Anteil der erkrankten Beschäftigten im Einzelhandel sogar unter dem Mittel der entsprechenden Altersgruppe in der Allgemeinbevölkerung.

„Die Zahl der Corona-infizierten Beschäftigten in den österreichischen Handelsbetrieben lag immer weit unter dem nationalen Durchschnitt. Zahlreiche Betriebe mit mehreren hundert Beschäftigten hatten nicht einen einzigen Corona-Fall zu verzeichnen. Das zeigt, dass die strengen Hygiene- und Sicherheitskonzepte im Handel funktionieren„, so Will.

„Geschäftsschließungen haben keinen Einfluss auf das Corona-Infektionsgeschehen“

Ähnliche Ergebnisse zeige auch eine Studie der renommierten US-Eliteuniversität Stanford, die besagt, dass Geschäftsschließungen de facto keinen Effekt auf das Corona-Infektionsgeschehen haben. Handelsverband-Präsident Stephan Mayer-Heinisch sagt dazu: „Wir unterstützen jede sinnvolle Maßnahme mit aller Kraft und haben dies als Partner der Bundesregierung bei der Umsetzung der Hygiene- und Sicherheitskonzepte in der Praxis bewiesen. Die Erstausstattung der Bevölkerung mit Masken, die Einhaltung der Maskenpflicht, der Mindestabstand oder das aktive Besuchermanagement u.a. durch eine maximale Kundenanzahl in den Geschäften – all das wurde vom Handel und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestmöglich gelebt.“

Im Gegenzug erwarten sich die heimischen Händler eine rasche, möglichst unbürokratische Beantragung und Auszahlung der zugesagten Hilfen und eine klare, nachvollziehbare Strategie, wie Rainer Will sagt. „Nur so können auch wir unseren Kunden aber auch unseren Mitarbeitern Planungssicherheit geben.“ Der Handelsverband empfiehlt hierfür die zeitnahe Umsetzung des A.I.D. Modells – ein 3-Punkte-Masterplan zur Bewältigung der Corona-Krise und zur Rettung bedrohter Unternehmen sowie Arbeitsplätze im österreichischen Handel. elektro.at berichtete.