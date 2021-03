Kompakter Lautsprecher mit Extra Bass-Sound

Sony präsentiert SRS-XB13

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 18.03.2021

Mit dem SRS-XB13 stellt Sony einen kompakten und komfortabel tragbaren, kabellosen Lautsprecher mit viel Power vor.

Mit dem SRS-XB13 stellt Sony einen kompakten und komfortabel tragbaren, kabellosen Lautsprecher vor, der rundum Klang abstrahlt. Die Kunden soll der Lautsprecher mit viel Power und raumfüllendem Klang sowie seinem robusten Design und der langen Akkulaufzeit überzeugen.

Der kompakte Lautsprecher SRS-XB13 hat ein strapazierfähiges Gehäuse und ist mit einem Mehrwege-Gurt ausgestattet, an dem er überall aufgehängt werden kann: am Rucksack oder auch an einem Sonnenschirm am Strand. Wegen seiner geringen Größe kann der XB13 überall dabei sein und für Stimmung sorgen und hat dank Extra Bass und Schalldiffusionsprozessor hat dieser kleine Lautsprecher jede Menge Power an Bord.

Für Extra Bass arbeitet ein Passivradiator mit einem Breitbandlautsprecher zusammen, um tiefe Frequenzen zu verstärken und so trotz der handlichen Größe satte Bässe zu liefern. Der Schalldiffusionsprozessor mit DSP-Technologie soll zudem für eine hervorragende Klangverteilung in jeder Umgebung sorgen. Wenn der Sound noch voller sein soll, dann lassen sich zwei XB13-Lautsprecher kabellos verbinden, um Stereoklang mit einem noch weiteren Klangfeld zu genießen.

Enorme Ausdauer

Sony positioniert den XB13 als strapazierfähigen und langlebigen Begleiter für abenteuerlustige Musikfans. Mit Wasser- und Staubfestigkeit gemäß Schutzart IP67 ermöglicht der Lautsprecher auch am Pool, im Park oder auf langen Wanderungen Musikgenuss. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 16 Stunden, und eine Akkuanzeige meldet auf dem Smartphone den Akkustand.

Wer telefonieren möchte, ist mit dem XB13 ebenfalls ausgerüstet. Ob zu Hause oder unterwegs – das integrierte Mikrofon des Lautsprechers ermöglicht bequemes Freisprechen. Kompatible Android-Smartphones oder -Tablets lassen sich dank der Fast-Pair-Technologie von Google per Bluetooth sekundenschnell verbinden. Sobald der Lautsprecher eingeschaltet wird, fordert das in der Nähe befindliche Smartphone den Benutzer dazu auf.

Der XB13 hat einen USB Typ-C-Anschluss zum Aufladen und ist in sechs Farben erhältlich: Schwarz, Blau, Taupe, Korallenrosa, Hellblau und Gelb. Der UVP beträgt laut sony ca. 60 Euro. Der Lautsprecher soll ab April im Handel verfügbar sein.