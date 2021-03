PV-Systemhaus verstärkt sich personell

Energy3000 solar: Frischer Wind im Vertrieb

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 19.03.2021

Carina Melchior verstärkt seit März das Team von Energy3000 solar.

Seit Anfang März verstärkt Carina Melchior das Team von Energy3000 solar im Vertriebsinnendienst, wo unter anderem die Auftragsabwicklung für die österreichischen Kunden zu ihrem Aufgabengebiet zählt.

Carina Melchior ist aber nicht nur in beruflicher Hinsicht top-fit, wie die sportbegeisterte 25-Jährige am liebsten auf dem grünen Rasen unter Beweis stellt. Sie spielt Fußball in der Frauen Bundesliga – das nächste PVA-Fußballmatch kann aus Sicht von Energy3000 solar also kommen … Und noch eine Leidenschaft hegt die neue Vertriebsmitarbeiterin: Sie liebt Hunde über alles.