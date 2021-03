„Aua!” & „Ätsch!”

Shitting Bulls

Wolfgang Schalko | 21.03.2021 | 0 |

Die CoffeeCall App bringt das zufällige Gespräch an der Kaffeemaschine ins Home-Office – zur „sozialen Unterstützung”. (© Talent Maps GmbH)

Zugegeben, der Titel klingt vielleicht etwas deftig – aber mit Fortdauer des Corona-Ausnahmezustands wird der allgemeine Umgangston nun einmal rauer. Gleichzeitig werden Denkansätze und Verhaltensweisen zusehends abstruser – die Zahl der einschlägigen Einzelfälle steigt, zumindest gefühlt. Hier einige Gustostückerl der jüngsten Auswüchse in und abseits der Pandemie.

Tesla ist definitiv mehr als ein Autobauer. Dafür sorgt Firmenchef Elon Musk höchstpersönlich: Einerseits, indem er mit Projekten wie der SpaceX-Mondmission oder dem Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem Hyperloop breitenwirksame Schlagzeilen liefert, andererseits mit Aussagen und Mitteilungen, die in der Vergangenheit bereits mehrfach die US-Börsenaufsicht auf den Plan riefen. Nun hat Musk dem ganzen sprichwörtlich die Krone aufgesetzt, indem er sich unternehmensintern mit dem Titel „Technoking of Tesla“ schmückt, wie Tesla kürzlich mitteilte.

Während man Musk die Berechtigung, ziemlich dick aufzutragen, nicht ganz absprechen kann, gibt es auch Zeitgenossen, die dies nur allzu gerne ohne entsprechende Basis tun – so genannte „Bullshitter”. Von Bullshitting spricht man, wenn Personen oft mit Übertreibungen oder Verdrehungen zu beeindrucken oder zu überzeugen versuchen.

Wie Forscher der kanadischen University of Waterloo in einer Untersuchung mit 800 Personen nun herausgefunden haben, scheint es so zu sein, dass die größten Verbreiter von überzeugendem Unsinn auch ironischerweise jene sind, die am ehesten selbst darauf hereinfallen. Das Forschungsteam hat dabei zwei Arten von Bullshitting identifiziert: überzeugend und vermeidend. Überzeugender „Hohlsprech” nutzt irreführende Übertreibungen und Ausschmückungen, um zu beeindrucken, zu überzeugen oder mit anderen in Einklang zu stehen, während vermeidender Hohlsprech in Situationen, in denen Aufrichtigkeit andere verletzen oder den Ruf schädigen könnte, unerhebliche, ausweichende Antworten gibt. Laut Forschungsleiter Shane Littrell zeigte sich, dass je häufiger eine Person aktiv überzeugendes Bullshitting ausübt, desto wahrscheinlicher sie von verschiedenen Arten von irreführender Information getäuscht wird. Dies geschehe ohne Rücksicht auf ihre kognitiven Fähigkeiten, reflektives Denken oder metakognitive Fähigkeiten. „Überzeugende Bullshitter scheinen eine oberflächliche Fundiertheit für eine tatsächliche zu halten. Wenn etwas einfach profund, wahr oder korrekt klingt, glauben sie, dass das auch wirklich der Fall ist.” Vermeidende Bullshitter könnten diese Unterscheidung sehr viel besser treffen, so die Studie.

Wenn Sie Büroangestellte(r) o.Ä. sind, sich seit Wochen und Monaten im Home Office befinden und trotz Videokonferenzen und sonstiger unternehmensinterner Kontrollmechanismen beim Arbeiten von zu Hause aus unter Isolation und Einsamkeit leiden, dann behauptet die Talent Maps GmbH, mit CoffeeCall die perfekte Lösung zu haben: ein zufälliges Plauscherl bei der Kaffeemaschine – quasi wie früher, nur virtuell.

„Ein CoffeeCall pro Tag vertreibt Kummer und Sorgen”, heißt es da. Die CoffeeCall Telefon- und Video-App verbindet ad hoc zwei Personen innerhalb desselben Unternehmens für eine schnelle, virtuelle 10-minütige „Kaffeepause” und nutzt intelligente Algorithmen, um Matches zu erstellen. „Mit der CoffeeCall App erhalten Menschen im Home-Office jetzt soziale Unterstützung. Unsere App hilft Menschen glücklicher, gesünder und produktiver zu sein”, lässt sich eine Mit-Gründerin in der dazugehörigen Presseaussendung zitieren. „Es macht so viel Spaß, einen zufälligen CoffeeCall zu machen. Zuerst ist da die Aufregung, wer abnimmt – und dann das nette Gespräch, das einen auf andere Gedanken bringt”, sagt ein Nutzer der App. Andere Benutzer „begrüssen die professionellen Einblicke, die sie von Leuten aus anderen Abteilungen innerhalb ihrer Organisation erhalten und die ihnen bei der Lösung eines Geschäftsproblems helfen.”

Und dafür hat es Corona gebraucht…

Spaßfaktor Fehlanzeige

Mit diesem „Wissen” ist manches von dem, was auf den Durchschnittsbürger tagein, tagaus einprasselt, vielleicht ein wenig erträglicher. Denn es gibt leider Dinge, die zwar ebenfalls ein Kopfschütteln verursachen, aber – zumindest für mich – nicht einfach damit abgetan sind.

Eine „Randerscheinung” in unserer vernetzten Welt, die mir in ihrem Ausmaß bis zur kürzlichen Lektüre eines „Standard”-Artikels nicht ansatzweise bewusst war, sind sog. Clickworker. Schlecht bezahlte, in den Untiefen des Internets schuftende Menschen, die dafür sorgen, dass unsereins das Gefühl hat, heutzutage würde alles smart und scheinbar wie von selbst ablaufen. Identitäten bei Geschäftsprozessen verifizieren, gemeldete Postings in Social Media überprüfen, Produktbeschreibungen tippen, Kassenbelege in Datenbanken eingeben und Ähnliches, das man als digitale Fließbandarbeit zusammenfassen könnte, wird in Akkordarbeit von „unsichtbaren” Menschen in Indien, den USA oder sonstwo erledigt. Diese Arbeiter sind wie Essenszusteller, Paketboten oder Uber-Fahrer Teil der sog. Gig-Economy – nur eben hinter den Kulissen und damit zumeist völlig unbemerkt tätig. Daher wird dieses Phänomen auch als „Ghost Work” (Geisterarbeit) bezeichnet.

Dreimal dürfen Sie jetzt raten, wer die Geisterarbeit eingeführt hat? Richtig, der Große mit dem „A”. Und zwar vor gut zehn Jahren, als sich Amazon daran machte, seine Produktdatenbank im großen Stil zu säubern – zig tausende Buchbeschreibungen mit den richtigen Covers verknüpfen, Formatierungen vereinheitlichen, Tippfehler berichtigen etc. Bald entstand dafür eine eigene Plattform (Mechanical Turks bzw kurz MTurks), auf der heute hunderttausende Clickworker registriert sind und jederzeit für Aufträge bereitstehen.

Die Anthropologin Mary L. Gray nannte zwei Hauptquellen für solche „Miniaufgaben”: Erstens Dienstleistungen wie Support Chats oder Telehealth-Anwendungen, die nicht ohne menschliches Zutun auskommen. Zweitens der rasant wachsende Tagging-Markt – dabei werden Daten generiert, indem Menschen Gegenstände auf Bildern beschriften, Text von Fotografien abtippen, Audioaufnahmen transkribieren etc. Mit diesen Daten werden dann Algorithmen gespeist, die dadurch immer besser werden – schließlich soll die KI derartige Aufgaben irgendwann selbst erledigen können.

Man muss sich das wirklich auf der Hirnrinde zergehen lassen: Menschen spielen Maschine, damit User glauben, alles würde automatisch funktionieren – und dabei arbeiten die Clickworker gleichzeitig an ihrer eigenen Abschaffung. Die Anthropolgin fordert daher, die Arbeit dieser Menschen sichtbar zu machen und ihr mit der gebotenen Wertschätzung zu begegnen. „Wir überschätzen oft, was sich automatisieren lässt”, so Gray. „Wir sollten uns nicht davor fürchten, dass Menschen durch Technologie ersetzt, sondern dass sie entwertet werden.” Und das ist (leider) ein Schicksal, das in einer ganzen Reihe von Branchen und Berufszweigen droht …