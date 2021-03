Gratis surfen während der Feiertage

Vorteilswelt: Ostergeschenke mit A1 Smile

Telekom | 0 | | Dominik Schebach | 22.03.2021

In der Zeit von 22. März bis 4. April wartet in der Mein A1 App ein virtuelles Osterrubbelspiel, bei dem es täglich attraktive Preise zu gewinnen gibt: Smartphones von OnePlus, eScooter, Smartwatches und Gutscheine von A1 Kooperationspartnern für Lebensmittelhandel, Sport oder Bücher winken.

Im Rahmen des A1 Oster Specials will A1 seine Kunden quer durch Österreich überraschen und versteckt österreichweit in zahlreichen A1 Paketstationen prall gefüllte Osternester: Von süßen Ostergrüßen österreichischer Traditionskonditoren, über Smartphones von Samsung, Wireless Kopfhörer, Smartwatches, Gutscheine bis hin zu einem der innovativsten Geräte überhaupt, einem LG WING, reicht die Palette der Gewinne.

A1 Kunden wählen auf der Gewinnspielseite https://www.a1.net/smile-osternest einfach ihre Wunschpaketstation aus und erhalten mit ein wenig Glück einen Code, mit dem sie eine der 600 Paketboxen öffnen können. Teilnahmeschluss für die A1 Osterüberraschung in den A1 Paketstationen ist der 28.März, die Gewinne können an den entsprechenden Paketstationen am 31. März von 15 Uhr bis 19 Uhr abgeholt werden.

Gratis surfen

Darüber hinaus surfen vom 3. bis zum 5. April, also das ganze Osterwochenende lang, alle A1 Privatkunden mit einem mobilen Tarif vollkommen gratis im A1 Netz. Eine Anmeldung für das Gratis-Surf-Wochenende ist nicht nötig, sondern erfolgt ganz automatisch.