Ein gänzlich neues Kaffeesystem

Nespresso VERTUO

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 23.03.2021

28 Varietäten, fünf Tassengrößen, ein neues Kaffeesystem: Nespresso präsentiert „VERTUO“ – das nächste Kapitel in Punkto Kaffeegenuss, wie Nespresso sagt. (Bild: Nespresso)

Nespresso stellt mit „VERTUO“ sein jüngstes Kaffeesystem vor. „Mit seiner innovativen Centrifusion™-Technologie schafft VERTUO ein komplett neuartiges Geschmackserlebnis. VERTUO umfasst 28 verschiedene Kaffeesorten in fünf Größen, sodass Kaffeeliebhaber ihr Lieblingsgetränk ganz nach der persönlichen Präferenz genießen können“, beschreibt der Kapselpro.

„Unser portionierter Nespresso Kaffee war 1999 eine ganz besondere Innovation, mit der wir den österreichischen Kaffeemarkt revolutioniert haben. Mit VERTUO schlagen wir jetzt das nächste Kapitel auf“, so Alessandro Piccinini. Wie der CEO von Nespresso Österreich weiter ausführt, handle es sich bei VERTUO um „ein einzigartiges Kaffeebrühsystem in Österreich“.

VERTUO umfasst 28 verschiedene Kaffeesorten in fünf Größen, sodass Kaffeeliebhaber ihr Lieblingsgetränk ganz nach der persönlichen Präferenz genießen können. Ob eine große Tasse am Morgen, ein Espresso nach dem Mittagessen oder eine Karaffe beim Nachmittagssnack mit der Familie – VERTUO schafft auf Knopfdruck ein vollmundiges Kaffeeerlebnis, das durch das schonende Brühverfahren samtigen Kaffeegeschmack mit einer besonders reichhaltigen Crema verspricht“, beschreibt Nespresso.

Mit VERTUO führt Nespresso nach jahrelanger Forschungs- und Entwicklungsarbeit ein gänzlich neues Kaffeesystem mit der sogenannten „Centrifusion™-Technologie“ und eigens dafür kreierten Kaffeekapseln ein. Nespresso erklärt: „Das intelligente System scannt den Barcode der jeweiligen Kapsel, erkennt dadurch automatisch die zu brühende Kaffeesorte und passt die Extraktionsparameter entsprechend an. Durch die perfekt abgestimmten Vorbrühzeiten und variablen Drehgeschwindigkeiten der Brühkammer wird eine noch nie dagewesene, besonders gleichmäßige Brühqualität ermöglicht, die auf Knopfdruck Kaffee der Sonderklasse entstehen lässt.“

Jede VERTUO Maschine kann Kaffee in unterschiedlichen Tassengrößen zubereiten: CARAFE (535ml), MUG (230ml), GRAN LUNGO (150ml), DOUBLE ESPRESSO (80ml) und ESPRESSO (40ml). „Erstmals kann nun auch mit Nespresso Kaffee in vielen verschiedenen Größen vom Espresso bis zur Karaffe genossen werden“, ergänzt das Unternehmen.

Kaffeeliebhaber können zwischen drei VERTUO Maschinen-Modellen wählen: VERTUO Next im modernen Design, VERTUO Next Premium mit metallischer Auffangschale und VERTUO Next Deluxe im luxuriösen Chrome Finish. Alle Maschinen werden über den einfachen One-Touch-Knopf bedient und verfügen über Centrifusion™-Technologie.

Michael Ilsanker, Coffee Ambassador bei Nespresso Österreich erklärt: „Mit der Einführung von VERTUO in Österreich setzen wir neue Maßstäbe für Kaffeegenuss. Wir gehen damit auch auf den Trend zu größeren Tassen ein – durch die breite Auswahl an Sorten und Größen ist für jeden etwas dabei, sei es ein kurzer Espresso oder gleich eine ganze Karaffe zum gemeinsamen Genuss am Morgen. VERTUO verbindet unsere unangefochtene Kaffeeexpertise mit bahnbrechender Innovation und individualisierbarer Vielfalt.“

Nachhaltigkeit an oberster Stelle

Nachhaltigkeit steht bei Nespresso an oberster Stelle, wie das Unternehmen sagt: „So werden sämtliche Nespresso Kaffeekapseln aus dem ORIGINAL- als auch dem VERTUO-System bis Ende 2021 mit 80 % recyceltem Aluminium hergestellt. In Österreich investiert Nespresso seit mehr als zehn Jahren intensiv in sein Recycling-Programm, um es Verbrauchern so einfach und bequem wie möglich zu machen, ihre gebrauchten Kapseln zu recyceln. Nespresso Kaffeekapseln des ORIGINAL- und VERTUO-Systems können direkt in den Nespresso Boutiquen, an über 2.000 Sammelstellen und in Teilen Österreichs über das öffentliche Recyclingsystem retourniert werden.“

VERTUO Next-Maschinen bestehen laut Hersteller zu 54% aus recyceltem Kunststoff und werden in einer vollständig wiederverwertbaren Verpackung geliefert, die zu 99,5% aus recyceltem Material besteht. „Diese innovative Verpackung wird bis Ende 2021 auf alle Nespresso-Maschinen ausgerollt und ist ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft“, sagt Nespresso.

Accessoires, Modelle und UVPs

Eigens auf das VERTUO-System abgestimmt, präsentiert Nespresso in Zusammenarbeit mit dem Designer Konstantin Grcic eine Reihe an schlichten und eleganten VERTUO Accessoires: „Die ästhetischen Formen rücken dabei stets den Kaffee in den Mittelpunkt. Von der stilvollen Karaffe über Kaffeebecher aus Glas bis hin zum Tasting-Löffel für besonders frische Aromen“, so Nespresso.

Die Nespresso Maschine VERTUO Next ist ab sofort zum UVP von 149,- Euro, VERTUO Next Premium zum UVP von 179,- Euro und VERTUO Next Deluxe zum UVP von 199,- Euro in allen Nespresso Boutiquen, in unserer Online-Boutique sowie im Handel erhältlich.