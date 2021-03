Idealo.at-Umfrage: Deutliche Veränderung im Kaufverhalten

Online-Shopping Boom setzt sich nach Corona fort

Hintergrund | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 24.03.2021

Das Shoppingverhalten der Österreicher hat sich durch Corona massiv verändert, wie nun auch idealo.at in ener Umfrage herausgefunden hat. (Bild: Idealo Internet GmbH)

Rund ein Jahr ist der erste Lockdown nun her. Aktuell beschäftigen sich einige Studien damit, inwiefern Corona das Kaufverhalten verändert hat. Auch die Vergleichsplattform Idealo hat sich umgehört und herausgefunden, dass 50% der Österreicher seit Beginn der Corona Krise mehr online kaufen als zuvor. 66% davon gaben weiters an, dies auch in Zukunft beibehalten zu wollen.

Während der ersten Ausgangsbeschränkung und der damit verbundenen Schließung des Handels waren es bereits 23%, die angaben, ab nun mehr online einkaufen zu wollen. Ein Jahr später hat sich diese Zahl auf 50% mehr als verdoppelt. Das zeigen die Ergebnisse einer österreichweiten Umfrage von idealo.at. Die Befragung ergab zudem: Nicht an Öffnungszeiten gebunden zu sein, ist für 68% aller Online-Shopper ein Grund, warum sie weiterhin digital einkaufen werden. Fast zwei Drittel aller Befragten gaben als weitere Gründe an, dass das Online-Sortiment größer ist, das Einkaufen entspannter und stressfreier und dass Produkte nicht nach Hause getragen werden müssen. Jörg Stampler, Marketing Manager der Preisvergleichsplattform idealo.at, sagt: „Die Hälfte aller Kunden, die angeben weiterhin mehr online zu shoppen, haben durch die Krise erfahren, dass sich das Vergleichen von Preisen bezahlt macht. 29% aller Österreicher haben aktuell weniger Geld pro Monat zur Verfügung als vor der Corona Krise. Dadurch ergibt der steigende Trend am Preise vergleichen Sinn.“

Übrigens: In der idealo.at-Umfrage ist auch zutage gekommen, dass die Experimentierfreudigkeit der österreichischen Shopper steigt. 48% der Befragten gaben an online Produkte gekauft zu haben, die sie sonst nicht oder nicht online gekauft hätten. In allen Altersgruppen von 18- bis zu 64-Jährigen liegt hier die Probierfreudigkeit bei deutlich über 40%.