Bosch Hausgeräte eröffnet in der SCS

Kleingeräte Hausgeräte Bilder | 1 | | Dominik Schebach | 25.03.2021 |

Tomas Urbanovsky, Center Manager SCS; Stefan Tenor, Vertriebsleiter Bosch Stores; Michael Mehnert, CEO BSH Österreich; Marion Schuller, Bosch Store Managerin SCS und Christian Walder, Key Account Manager Umdasch (v.l.n.r.) eröffneten heute den dritten Bosch Hausgerätestore in der SCS.

Bosch Hausgeräte hat heute, Donnerstag, seinen dritten Store für große und kleine Hausgeräte in der SCS eröffnet. Der neue Bosch Store soll mit persönlicher Beratung und einem großen Sortiment nun auch in Österreichs größtem Einkaufszentrum Antworten auf die Fragen und Bedürfnisse rund um die neueste Technik fürs Leben.

„Wir sind zuversichtlich, mit der neuen Markenwelt in der SCS an den Erfolg der Bosch Stores in Wien und Graz-Seiersberg anzuknüpfen. Durch die unmittelbare Nähe zu Endkundinnen und Endkunden können wir unser Angebot noch besser an deren Bedürfnissen ausrichten“ so BSH-Geschäftsführer Michael Mehnert über die Eröffnung des neuen Bosch Stores. „Maßgebend für die SCS als Standort war, neben dem großen Einzugsgebiet, auch die Bekanntheit der größten zusammenhängenden Shopping Mall Europas sowie die attraktive Lage im Center am stark frequentierten Eingang 5“.

Auch in der SCS tritt Bosch mit dem Anspruch an, innovative Lösungen hautnah erlebbar zu machen. Individualität bedeutet dabei laut Bosch nicht nur persönliche Beratung, sondern u.a. auch die Konfigurierung von Geräten nach den persönlichen Vorlieben. So können die Kunden im Shop die Küchenmaschine Bosch MUM aus 81 Farbkombinationen, verschiedenen Ausstattungsmerkmalen und Zubehör anpassen lassen. Die individuell perfekte „MyMUM“ wird dann auf Bestellung exklusiv produziert.

Weitere Highlights der neuen Markenwelt sind, neben der Cookit-Insel, auf der es die smarte Bosch Küchenmaschine mit Kochfunktion zu entdecken gibt, eine eigene Home Connect Wand mit vernetzbaren Geräten, die sich via Alexa steuern lassen, sowie eine eigens gestaltete Gondel, bei der das Thema Saugen im Fokus steht. Hier können Bosch Staubsauger vor Ort auf drei verschiedenen Bodenbelägen – Teppich, Parkett und Fliesen – getestet werden. Auch der Bosch Smart Grow, der Indoor-Gardening ganz einfach macht, findet im modernen Shopkonzept einen würdigen Platz. Für den hochwertigen Ladenbau zeichnet der oberösterreichische Ladenbau-Spezialist Umdasch verantwortlich.

„Der Alltag hat sich im vergangenen Jahr, durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Richtlinien und Einschränkungen stark verändert. In dieser schwierigen Zeit wollen wir unsere Kundinnen und Kunden ermutigen und ihnen mit unserer Technik fürs Leben Grund zur Freude am Alltag in Zeiten der Pandemie geben“, so die Store Managerin Marion Schuller über den neuen Bosch Store in der SCS. Sie übernimmt die Leitung des Stores mit einem Team aus sechs kompetenten Fachberaterinnen und Fachberatern.

Aufmerksamkeit garantiert

Die Eröffnung wird nicht nur vor Ort, vom Eingangsbereich über die Rolltreppe bis hin zu digitalen Werbeflächen im ganzen Shopping Center beworben, auch ein neuer Bosch Radio Spot sowie eine Social Media und SEA-Kampagne sorgen für Aufmerksamkeit zur Store-Eröffnung. Kundinnen und Kunden freuen sich außerdem über attraktive Eröffnungsrabatte von bis zu -25 % im Zeitraum 25.03. bis 25.04.2021, die über ein digitales Flugblatt verbreitet werden. Ein besonderes Aktions-Highlight gibt es für den Bosch Cookit: Vom 25.03. bis 05.04.2021 ist der zweite XL-Topf bei Kauf eines neuen Cookits gratis dabei.