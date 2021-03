Für Österreich, Deutschland, Italien, Spanien und Portugal

Aqipa übernimmt Distribution von Blueair-Luftreinigern

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 29.03.2021

Mit der schwedischen Marke Blueair holt sich Aqipa einen innovativen Anbieter für Luftreiniger an Bord. (© aqipa)

Mit dem schwedischen Unternehmen Blueair erweitert ab sofort einer der innovativsten Anbieter für Luftreinigungskonzepte das Portfolio von Aqipa. Man konnte sich die Distribution für Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und Portugal.

Automatische Luftreinigungskonzepte sind seit einiger Zeit auch in unseren Breiten im Kommen. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist aus regem Interesse ein handfester Boom geworden. Dank der von Blueair angebotenen HEPASilent-Technologie können alle Räume mit reiner Luft versorgt werden – und das bei geringer Geräuschentwicklung und niedrigem Stromverbrauch. Herkömmliche Luftreiniger schieben die schmutzige Luft lediglich durch einen mechanischen Filter. Die HEPASilent-Technologie kombiniert einen hochwertigen HEPA-Filter mit einem elektrostatischen Reinigungsprozess, der neben Bakterien auch unerwünschte Keime im Filter abtötet. Das Zusammenwirken zweier anerkannter Filtertechnologien entfernt Partikel bis hinunter zu einer Größe von 0,1 Mikrometern und vernichtet damit 99,97 Prozent aller schädlichen Schwebstoffe aus der Raumluft. Und das alle 12 Minuten, also fünf mal pro Stunde. Auch die Bedienung geht modernste Wege: Die Geräte sind WLAN-fähig, funktionieren mit der Alexa-Sprachsteuerung und fügen sich so nahtlos in bestehende Smart Home-Konzepte ein. Die automatische, ständige Überwachung der Luftqualität gewährleistet gleichbleibend gute Luft in allen Räumen bei geringstmöglichem Energieverbrauch. Zudem sind die Geräte aus nachhaltigen Rohstoffen gefertigt und zu 100 Prozent recyclebar.

Klaus Trapl, Miteigentümer und Vertriebsverantwortlicher bei Aqipa, freut sich über den Zuwachs: „Blueair erweitert unser Portfolio mit geballter Expertise und hochwertigen Produkten im Bereich Luftreinigungskonzepte. Wir haben schon mehrmals bewiesen, dass wir in Kombination mit innovativen Marken und unserem starken Vertriebsnetz neue Kategorien erfolgreich besetzen können, und sind überzeugt, dass wir für unsere Retailpartner das richtige Angebot parat haben.”