Online bestellen und im autorisierten Fachhandel abholen

Loewe startet Click & Collect

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 29.03.2021

Mit dem neuen Click & Collect Angebot können Kunden auf der Loewe Webseite stöbern und sich ihr Wunschprodukt dann vom Fachhändler abholen oder von diesem liefern lassen.

Das Traditionsunternehmen Loewe unterstützt ab sofort den Fachhandel mit dem digitalen Loewe Shopping Window. Kunden können nach dem Prinzip Click & Collect das gewünschte Loewe Produkt online unter shop.loewe.tv reservieren und bei einem Fachhandelsgeschäft in ihrer Nähe abholen.

Die aktuelle Situation bringt viele Einzelhändler dazu, kreative Ideen zu entwickeln, alternative Maßnahmen umzusetzen und neue Wege zu gehen. Eine Möglichkeit, die viele Händler bereits erfolgreich umsetzen, ist Click & Collect. Loewe, bekannt als Premiumanbieter für anspruchsvolle Unterhaltungselektronik, setzt nun ebenfalls auf diese Möglichkeit und hilft seinen Händlern und Kunden, weiter in Kontakt zu bleiben und den Verkauf zu unterstützen.

Das Prinzip ist einfach. Interessierte können sich unter shop.loewe.tv einen Überblick über das aktuelle Loewe TV- und Audio-Portfolio verschaffen. In den digitalen Schaufenstern informieren sich die Kunden umfangreich und reservieren das gewünschte Produkt per Knopfdruck online. Durch die Eingabe ihrer Postleitzahl wählt der Besucher einen passenden Fachhandelspartner in seiner Nähe aus. Der entsprechende Fachhändler erhält die Reservierung von Loewe, es wird eine individuelle Reservierungsnummer vergeben und der Kunde wird persönlich vom Fachhändler über die nächsten Schritte informiert. Im Anschluss kann der Loewe Kunde sein neues Produkt in dem Geschäft vor Ort abholen oder vom Händler liefern lassen.

Beim Kauf eines Loewe LCDs bild 1, 2 und 3 über das Loewe Shopping Window erhalten Kunden den portablen Bluetooth-LautsprecherLoewe klang m1 gratis dazu. Und für die Extraportion Frühlingsgenuss schenkt Loewe seinen Kunden zusätzlich eine Flasche der exklusiven Spezialabfüllung des „Loewe Friends“-Weins.

Das Angebot ist derzeit in sechs verschiedenen Sprachen verfügbar.