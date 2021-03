Sony und TFK starten Pre-Order-Kampagne fÃ¼r BRAVIA XR-TVs

Aktion kombiniert OLED-TV mit Highend-Kopfhörer

Sony und TFK starten Pre-Order-Kampagne für BRAVIA XR-TVs

Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 30.03.2021

Anfang Jänner hat Sony seine neue OLED-Generation die BRAVIA XR-Fernseher vorgestellt. Jetzt startet der Hersteller gemeinsam mit Distributor TFK eine Pre-Order-Aktion im Fachhandel: Endkunden, welche ein Modell aus der BRAVIA XR-Familien A80J oder A90J vorbestellen, erhalten gratis einen Kopfhörer WH-1000XM4 dazu.

Auf der virtuellen CES hat Sony das neue Seherlebnis dank „künstlicher Intelligenz“ für Aufsehen gesorgt. Denn mit ihrem XR-Prozessor wenden die neuen BRAVIA XR-TVs ein neues Verarbeitungsverfahren an, das die Wahrnehmung von Menschen nachahmt und so „Fokuspunkte“ am Bildschirm erkennt. Jetzt bereiten Sony und TFK den Launch der neuen Generation an Sony-Fernsehern auf dem österreichischen Markt vor.

„Wir starten mit dieser Vorbestell-Promotion fpr Endkunden. Wenn der Kunde während des Aktionszeitraums bestellt, bekommt er einen Wireless-Kopfhörer WH-1000XM4 geschenkt“, erklärt TFK-PM Ernst Hofer gegenüber elektro.at. „Sony hat die Aktion recht einfach gestaltet. Sobald der Kunde seinen neuen BRAVIA XR-TV auf der eigens eingerichteten Website registriert, bekommt er auch seinen Kopfhörer geschenkt.“

Die Aktion gilt für alle Vorbestellungen zu Sony BRAVIA XR TVs der Serien A90J und A80J bei einem teilnehmenden TFK-Händler bis zum 2. Mai 2021. Beworben wird die Promotion laut Hofer vor allem über den teilnehmenden Fachhandel sowie online.