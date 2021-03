4K Monitor mit Thunderbolt 3 und USB-C

BenQ: Neues Profi-Display PD2725U

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 31.03.2021

Der neue BenQ PD2725U – ein USB-C Monitor für Grafiker, Designer, Architekten und 3D-Artists.

BenQ stellt mit dem PD2725U einen Neuzugang in seiner DesignVue-Serie für professionelle Grafiker, Designer, Architekten und 3D-Artists vor. Der nahezu randlose und 27 Zoll große Designer-Monitor PD2725U verfügt über eine 4K UHD Auflösung mit 3840 x 2160 Bildpunkten im 16:9 Format, 10 Bit Farbtiefe, ein statisches Kontrastverhältnis von 1200:1, eine Helligkeit von 250 cd/m² sowie eine Reaktionszeit von 5 ms (Grau zu Grau).

Anwender genießen sofortige Farbpräzision und -echtheit für den professionellen Einsatz, da der PD2725U bereits werksseitig kalibiert ist. Der Monitor mit Thunderbolt 3 deckt 95% des DCI P3- sowie 100% des sRGB-Farbraums ab und überzeugt mit seiner naturgetreuen und authentischen Farbwiedergabe. Das Profi-Display ist zudem PANTONE- und CalMAN-zertifiziert und eignet sich damit ausgezeichnet für die detaillierte Bearbeitung von Foto- und Grafikmaterial. Feinste Farbabstufungen bei Digitalaufnahmen und Videos können dank der Unterstützung von zwei HDR Standards realisiert werden, denn der PD2725U ist nicht nur HDR-kompatibel sondern auch VESA HDR 400-zertifiziert. Ideal für Mac-User nimmt der M-Book-Mode einen optischen Abgleich zwischen Mac und Monitor vor und überträgt die Inhalte ohne Abweichungen vom Original. Für einen besseren Überblick auf dem 4K Monitor können bei Bedarf Picture In Picture (PIP)- und Picture By Picture (PBP)-Modi zugeschaltet und der Arbeitsbereich an die individuellen Bedürfnisse des Betrachters angepasst werden.

Neueste Konnektivität

Mit Thunderbolt 3 verfügt der Monitor über eine blitzschnelle Konnektivität für Daten-/Video-/Audio- und Stromübertragung über ein Kabel und sorgt damit ganz nebenbei für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Neben zwei Thunderbolt 3 Anschlüssen sind zwei HDMI-2.0-Eingänge, ein DisplayPort 1.4, 2 x USB-3 Gen2 und 1 x USB upstream vorhanden. Der Kopfhörerausgang am Monitor sorgt für maximale Flexibilität in Punkto Anschlussfreudigkeit. Zwei integrierte 2,5 Watt Lautsprecher runden die Featurevielfalt des neuen Modells ab.

KVM Switch inklusive – Einfache Steuerung für einen komfortablen Workflow

Ausgestattet mit einem KVM Switch, ermöglicht der PD2725U die einfache Steuerung von zwei verschiedenen Endgeräten, z.B. einem PC und einem Notebook. Der Vorteil dabei ist, dass die beiden Endgeräte über eine Tastatur und Maus auf einem Bildschirm gesteuert werden können. Somit wird sichergestellt, dass schnell zwischen den angeschlossenen Computern gewechselt werden kann. Anwender können so beispielsweise komplizierte Konstruktionsaufgaben ausführen und gleichzeitig ihre Effizienz bei der Arbeit steigern.

Hotkey Puck

Der praktische Hotkey Puck, ein kabelgebundener OSD-Controller, bietet eine komfortable Möglichkeit, das OSD-Menü zu steuern oder Monitoreinstellungen mit nur einem Klick zu verändern. Die Buttons sind alle individuell belegbar und eignen sich somit hervorragend für die Optimierung des persönlichen Workflows.

EyeCare-Features für entspanntes Arbeiten

Wie alle Modelle aus der DesignVue-Serie von BenQ verfügt auch der PD2725U über die vielfach bewährten EyeCare-Features. Dazu zählen die Low Blue Light- und die FlickerFree-Technologie, sowie die leichte Einstellbarkeit an die persönliche Sitzposition. Der PD2725U ist in Höhe und Neigungswinkel verstellbar, seitlich schwenkbar und in die Pivot-Funktion drehbar.

Auf den PD2725U gewährt BenQ 3 Jahre Garantie mit Bring-In-Service. Das neue Profi-Display ist ab Anfang April zum unverbindlichen Verkaufspreis von 999 Euro im Handel erhältlich.