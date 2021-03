Neue Sky Sender und On Demand Oster-Highlights

Erweiterung für Magenta TV

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 31.03.2021

Rechtzeitig vor Ostern: Neue Sender und ausgeweitetes On-Demand-Angebot bei Magenta TV.

Im März hat Magenta sein TV-Angebot umgestaltet. Nun folgt der nächste Schritt: Ab 1. April haben Magenta TV Kunden mit einem Sky Paket Zugriff auf die ganz neuen Sender Sky Crime HD und Sky Comedy HD, die ab diesem Zeitpunkt erstmals von Sky ausgestrahlt werden. Die neuen Sender starten mit über 3.800 Episoden, 56 Sky Neustarts, 17 Sky Originals, sowie zahlreichen österreichischen Erstausstrahlungen. Kunden mit dem Sky Sportpaket haben bereits seit Mitte März Zugriff auf den neuen Sender Sky Sport F1 HD. Die neuen Sender werden den jeweiligen Paketen automatisch hinzugefügt und kosten nicht extra.

Sky Sport F1 ist der neue Non-Stop-Motorsportsender im Magenta-Angebot: Hier zeigt Sky mehr Live-Motorsport als jemals zuvor. Dazu gehören alle Formel 1 Sessions vom ersten Training bis zum Rennen am Sonntag. Sky Crime soll dagegen als Anlaufstelle für alle Crime-Fans sein. Der Sender setzt auf die Faszination von True Crime, mit exklusiven Serien von HBO und internationalen sowie deutschsprachigen Sky Originals. Sky Comedy bringt schließlich die beliebtesten Sitcom-Serien, die bekannten Comedy-Formate von HBO usw. Außerdem ist der Sender das neue Zuhause des „Quatsch Comedy Club“.

Zu Ostern gibt es zudem viele neue Familien- und Kinderangebote bei Magenta On Demand zu entdecken. Prämiere feiert darunter das neueste Disney-Abenteuer „Raya und der letzte Drache“. Weitere 72 Filmtitel werden zwischen 2. und 12. April rabattiert um 98 Cent zum Ausleihen angeboten. Zum Beispiel „Shaun das Schaf – UFO-Alarm“ (nur bis 5. April im Angebot), der heuer für den Oscar als bester animierter Feature Film nominiert ist.

Von Nickelodeon und Nick Jr. stehen Magenta TV Kunden ausgewählte Staffeln beliebter Kinderserien zur Verfügung, insgesamt zehn Serien von Nickelodeon und sechs Serien von Nick Jr. Darunter SpongeBob, The Thundermans, Blue’s Clues und Dora the Explorer. Nickelodeon Inhalte sind ab dem Paket TV M kostenlos auf On Demand verfügbar und Nick Jr Inhalte ab TV L. Die Serien können einfach im Kinderbereich auf On Demand gestartet werden.

Ebenfalls neu im Angebot sind 13 Serien von Fix&Foxi TV. Hier erwarten Magenta TV Kunden beliebte Klassiker, wie Urmel, Fix und Foxi oder Landmaus und Stadtmaus. Mit „Albert fragt: Leben – was ist das?“ und „Albert sagt: Natur? Aber nur!“ können Kinder spielerisch die Welt entdecken. Die Serien stehen ab TV M im Kinderbereich auf On Demand zur Verfügung, viele davon kostenfrei.

Die Highlights auf Sky Crime zum Start in der Übersicht:

„Die DNA eines Mordes – mit Paul Holes“, Staffel 1 ab 1. April um 18:20 Uhr

„Buried in the Backyard – Mord verjährt nicht”, Staffel 1 ab 1. April um 19:30 Uhr

„The Vow“, Staffel 1 ab 1. April um 20:15 Uhr

„The Devil Speaks“, Staffel 1 ab 1. April um 22:20 Uhr

„Das Verschwinden von Susan Cox Powell“, Staffel 1 ab 3. April um 20:15 Uhr

„The Mark of a Killer – Mörder und ihre Markenzeichen“, Staffel 1 ab 5. April um 20:15 Uhr

„Diabolical – Teuflische Morde“, Staffel 1 ab 5. April um 21:50 Uhr

„Killer Couples: Mörderische Paare“, Staffel 13 ab 6. April um 20:15 Uhr

„A Wedding and a Murder – Nach der Hochzeit kommt der Tod“, Staffel 1 ab 6. April um 21:50 Uhr

„Anwälte des Bösen – zwischen Gesetz und Gewissen“, ab Sommer 2021

„Wirecard-Skandal“, die Dokumentation ab 13. Mai um 20:15 Uhr

„Schwarzer Schatten – Serienmord im Krankenhaus“, ab Herbst 2021

Die Highlights auf Sky Comedy zum Start in der Übersicht:

„Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr“, ab 1. April um 20:15 Uhr

„Quatsch Comedy Club“, Staffel 4 ab 1. April um 21:25 Uhr

„Comedy@Sky”, Staffel 2 ab 1. April um 22:25 Uhr

„Superstore“, Staffel 1 ab 5. April um 20:15 Uhr

„Spitting Image“, Staffel 1 ab 6. April um 20:15 Uhr

„Lass es, Larry“, Staffel 10 ab 6. April um 21:05 Uhr

„Schitt‘s Creek“, Staffel 1 ab 7. April um 20:15 Uhr

„The Mindy Project“, Staffel 1 ab 7. April 21:30 Uhr

„American Pie”, am 9. April um 20:15 Uhr