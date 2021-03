„Im modernen Design und mit exzellenter Filterleistung“

Neu: Beurer Luftreiniger LR 220

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 31.03.2021

Der neue Beurer Luftreiniger LR 220.

Nicht erst seit Covid ist bekannt: Die Konzentration von Luftschadstoffen und Allergenen ist in unseren Wohnräumen oft zwei- bis fünfmal höher als in der Außenluft. „Mit dem neuen Luftreiniger LR 220 haben Pollen, Feinstaub & Co keine Chance“, sagt Beurer über sein jüngstes Produkt, das mit seinem dreischichtigen Filtersystem mit HEPA H13 Filter „nahezu alles aus der Luft filtert, was die Gesundheit gefährden könnte“, so Beurer.

Vor allem Allergiker sollen in ihrem Zuhause endlich wieder beruhigt durchatmen können, wie Beurer sagt und dabei auf seinen neuen Luftreiniger LR 220 verweist, der dank seines dreischichtigen Filtersystems mit HEPA H13 Filter nahezu alles aus der Luft entfernen soll, was die Gesundheit gefährden könnte, wie Beurer verspricht. „Nicht nur in der Pollensaison, sondern über das ganze Jahr kann dieser Luftreiniger für ein besseres Raumklima in den eigenen vier Wänden und mehr Lebensqualität sorgen.“

Der neue LR 220 präsentiert sich im modernen, runden Design. Das dreischichtige Filtersystem (Vorfilter + HEPA H13 Filter + Aktivkohle) sei hochwirksam und beseitige Fein-/Hausstaub, Tierhaare, Pollen, Gerüche, schädliche Gase sowie diverse Viren und Bakterien zuverlässig aus der Luft, wie der Hersteller beschreibt.

Beurer erklärt: „Partikel mit einer Größe ≥ 0,3 µm werden bis zu 99,95% herausgefiltert. Das Produkt besitzt drei Lüfterstufen, eine Timerfunktion (2, 4 oder 8h) und einen Turbomodus für eine besonders schnelle Luftreinigung. Dank des Nachtmodus kann das Gerät auch während des Schlafens in flüsterleisem Betrieb und mit gedimmtem Bedienpanel laufen, ohne die Nachtruhe zu stören. Der LR 220 ist für Raumgrößen bis 37 m2 geeignet und somit vielseitig im ganzen Haus oder im Büro einsetzbar. Für eine hygienische Anwendung verfügt der Luftreiniger über eine Filterwechselanzeige und informiert über einen empfohlenen Filtertausch. Der Ersatzfilter ist als praktischer Nachkaufartikel erhältlich.“

Die UVP des LR 220 liegt bei 189,99 Euro.