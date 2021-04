Ein starker Begleiter im Alltag â€“ der neue JBL Live PRO+

Epischer JBL Sound, Noise Cancelling und Sprachassistenten

Ein starker Begleiter im Alltag – der neue JBL Live PRO+

Wolfgang Schalko | 02.04.2021

Der neue JBL Live PRO+ ist ein praktischer Begleiter im Alltag und in vier angesagten Farben erhältlich.

Der neue Alltagsheld JBL Live PRO+ mit Smart Ambient-Funktionen der nächsten Generation und klarer Sprachwiedergabe dank 3-Mikrofon-Technologie ist ab dem heutigen 2. April verfügbar. Der brandneue True Wireless-Kopfhörer liefert erstklassigen Sound und neueste Funktionen in vier trendigen Farben.

Der JBL Live PRO+ kommt in einem winzigen, handlichen Paket, steckt aber dennoch voller fortschrittlicher Technologie. Das adaptive Noise Cancelling und die Smart Ambient-Funktionen von JBL sorgen dafür, dass Musikliebhaber mit Freunden plaudern oder sich einen Kaffee holen können, ohne die Ohrhörer herausnehmen zu müssen. Jeder Ohrstöpsel verfügt über drei Mikrofone mit Echounterdrückung, sodass Gespräche immer kristallklar bleiben, selbst an stürmischen Tagen. Brauche ich meine Regenjacke? Bei Fragen springen Google Assistant oder Amazon Alexa ganz einfach per Sprachbefehl oder durch kurzes Antippen des Ohrhörers ein.

Der Kopfhörer kommt im angesagten und bequemen Stick-Design mit Silikon-Ohrstöpsel, damit er unterwegs nicht herausfällt. Die Ohrhörer haben eine Akkulaufzeit von sieben Stunden, während die kompakte Transportbox zusätzliche Reserven für bis zu 21 weitere Stunden garantiert. Auf dem Sprung? Mit der Qi-kompatiblen kabellosen Aufladung erhalten Nutzer eine Stunde Musikwiedergabe mit nur 10 Minuten Ladezeit.

Funktions- und Leistungsumfang:

11-mm-Lautsprechertreiber für dynamischen JBL Signature Sound

Adaptives Noise Cancelling mit Smart Ambient

28 Stunden kombinierte Akkulaufzeit (sieben Stunden Wiedergabe ohne ANC + 21 Stunden in der Transport- und Ladebox)

USB-C-Schnellladung und kabelloses Laden (Qi-kompatibel)

Klare Sprachwiedergabe mit 3-Mikrofon-Technologie und Echounterdrückung

Dual Connect+ Sync und Fast Pair

Sprachassistenten durch Multi-Voice-Assistenten (Google Assistant und Amazon Alexa)

Spritzwasserschutz gemäß IPX4

Kabelloses Streamen via Bluetooth 5.0

Individuelle EQ-Einstellung via My JBL Headphones-App

Der JBL Live PRO+ ist ab dem 2. April 2021 für eine unverbindliche Preisempfehlung von 179 Euro erhältlich. Die Farbpalette umfasst vier Farben: Schwarz, Weiß, Pink und Beige.