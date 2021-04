KÃ¼ndigungswelle bei MediaMarktSaturn Deutschland

Bis zu 1000 Mitarbeiter sollen gehen – 13 Märkte stehen an der Kippe

Kündigungswelle bei MediaMarktSaturn Deutschland

Hintergrund | 0 | | Dominik Schebach | 02.04.2021

MediaMarktSaturn Deutschland beginnt mit der Restrukturierung: Bis zu 13 Märkte sollen geschlossen werden. (© MediaMarkt)

MediaMarktSaturn Deutschland setzt den Sparstift an. Bis zu 1000 Mitarbeiter sollen gekündigt werden, 13 Märkte stehen auf der Kippe. Das geht aus Berichten Deutscher Medien hervor. Sie beziehen sich dabei auf ein Mail, das diese Woche an die Mitarbeiter des Unternehmens verschickt wurde.

Die Pandemie habe das Einkaufsverhalten nachhaltig verändert, der Internet-Anteil sei stark gewachsen, zuletzt sei mehr als die Hälfte des Umsatzes in Deutschland online erwirtschaftet worden. „Vor diesem Hintergrund ist aus Sicht der Geschäftsführung unumgänglich, von den derzeit 419 Märkten in Deutschland voraussichtlich 13 zu schließen“, heißt es in dem Schreiben. Andere Märkte sollen verkleinert werden, um Mietkosten zu sparen. MediaMarktSaturn Deutschland war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Bereits im vergangenen August hatte Konzernmutter Ceconomy Restrukturierungsmaßnahmen einschließlich der Schließung von defizitären Stores angekündigt. Damit sollten bis zu 3.500 Vollzeitstellen wegfallen. Der Konzern versprach sich davon eine Einsparung von zu 100 Mio Euro jährlich. Das betrifft offensichtlich auch Österreich: Hier zu Lande hat MediaMarkt bereits seine Lieferanten über die Schließung seines Standortes in den Klagenfurter City Arcaden informiert. Nach Verhandlungen mit dem Betreiber des Einkaufszentrums wurde der Mitvertrag nicht verlängert.