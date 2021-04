A1: Gratis UHD Smart TV fÃ¼r Breitband-Neukunden

In Kombination mit A1 Xplore TV

A1: Gratis UHD Smart TV für Breitband-Neukunden

Telekom Multimedia | 0 | | Dominik Schebach | 06.04.2021

In Kombination mit A1 Xplore TV gibt es nun einen 43 Zoll UHD Android Smart TV von TCL gratis dazu.

Rechtzeitig zum Fußball-Großereignis des Jahres übernimmt A1 die erfolgreiche Bündelstrategie aus Mobilfunkbereich für sein TV-Angebot. Frei unter dem Motto „Was wäre bestes TV-Erlebnis ohne den passenden Screen?“ gibt es ab heute, dem 6. April, zu A1 Breitband-Internet Neubestellungen in Kombination mit A1 Xplore TV einen 43 Zoll UHD Android Smart TV von TCL gratis dazu.

A1 Xplore TV steht via A1 Xplore TV Box zu Hause am TV, via App am Smartphone und Tablet (iOS und Android), im Web und über Chromecast zur Verfügung. Dabei sind bis zu 3 Streams unterwegs und bis zu 5 Boxen zu Hause möglich. Das Fernseherlebnis ist für A1 Xplore TV Kunden für alle Oberflächen optimiert und damit einfach zu nutzen.

Zu Hause erfolgt der Zugriff auf A1 Xplore TV über die A1 Xplore TV Box: Diese vereint über 230 Sender sowie 7.500 Blockbuster Filme und Serienhighlights on Demand sowie direkten Zugriff auf Prime Video, YouTube, YouTube Kids, ORF TVthek, Flimmit und laufend mehr werdende, andere Streaming Apps auf einer übersichtlichen Oberfläche. Angebot von Sky kann über ein separates Abo genutzt werden.

Die Aktion gilt für Breitband-Neukunden bei Bestellung von A1 Xplore TV Kombi XS – XL Plus oder gleichzeitiger Bestellung von A1 Internet XS – XL/ A1 5GigaNet S – XL und A1 Xplore TV M/ L zwischen 6. April und 2. Mai 2021.