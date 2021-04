Electronic4you meldet Rekordergebnis fÃ¼r 2020/21

Weitere Expansion geplant

Electronic4you meldet Rekordergebnis für 2020/21

Dominik Schebach | 06.04.2021 | 1 |

GF Hannes Majdic kann sich über das bisher umsatz- und ertragstärkste Geschäftsjahr von electronic4you freuen.

Mit einem Rekordergebnis hat electronic4you sein Geschäftsjahr 2020/21 abgeschlossen. Das durch Lockdowns gekennzeichnete Jahr hat dem Klagenfurter Unternehmen das umsatzstärkste und ertragstärkste Jahr der Firmengeschichte beschert. Der Gesamtumsatz ist demnach von 113 auf 126 Mio. Euro gestiegen.

Speziell im Versandhandel konnte electronic4you nach eigenen Angaben eine Steigerung von 80% erzielen. Im Kerngeschäft Versandhandel & Internetabholshops legte der Netto-Umsatz von 57 auf 77 Millionen Euro zu. Aufgrund dieses enormen Zuwachses will electronic4you unverzüglich in seine Personal- und Logistikressorucen investieren, um seine weiter Expansion auf Schiene zu bringen.

Es steht allerdings noch nicht ganz fest, wo die nächsten Schritte gesetzt werden: Die Entscheidung, ob dies in Klagenfurt oder an einem anderen Standort in Österreich stattfinden soll, stehe laut Aussendung des Unternehmens noch aus: „Da davon auszugehen ist, dass der Internetboom nach wie vor anhalten wird, ist das gesamte electronic4you-Team hoch motiviert aber auch gefordert.“