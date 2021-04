Komfortabel und variables

Miele Induktionskochfeld KM 7999

Hausgeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 09.04.2021

Das Miele-Induktionskochfeld KM 7999 bietet flexiblen Raum für bis zu fünf Kochgeschirre und wird über ein Touch-Display bedient. (Foto: Miele)

Miele präsentiert ein neues Modell aus der Einbaugeräte-Generation 7000: das Induktionskochfeld KM 7999. „Es verfügt über drei PowerFlex-Bereiche für variables Kochen mit bis zu fünf Töpfen und Pfannen, wird komfortabel über ein integriertes sieben Zoll großes TFT-Farbdisplay gesteuert und bietet zudem 23 Assistenzprogramme, die für perfekte Ergebnisse beim Braten sorgen“, beschreibt Miele.

Sehr elegant präsentiert sich das Induktionskochfeld KM 7999 von Miele. Mittig im vorderen Bereich in die Glaskeramik eingelassen ist ein multifunktionales und mehrfarbiges Touch-Display, darauf werden Leistungsstufen, Temperaturen oder Garzeiten für die einzelnen Kochzonen intuitiv per Fingertipp ganz einfach angewählt. Dabei erscheint für jedes aufgestellte Kochgeschirr dank der permanenten Topferkennung je eine farbige Fläche im Display. Über ein Pull-Down Menü geht es zu weiteren Funktionen wie beispielsweise Wischschutz oder Displayhelligkeit.

Bis zu fünf Töpfe und Pfannen können individuell und flexibel innerhalb der drei PowerFlex-Kochbereiche platziert werden. Die bewährten PowerFlex-Zonen von Miele werden als besonders anpassungsfähig beschrieben: So nehmen beim KM 7999 die beiden seitlichen Bereiche jeweils bis zu zwei Töpfe oder Pfannen auf. Die Mitte bietet Platz für großes Kochgeschirr wie etwa Pasta-Töpfe, mit Durchmessern von maximal 30 Zentimetern. Größere Bräter können jetzt nicht nur an den Seiten platziert werden, sondern auch waagerecht, zentral oberhalb des Displays. Möglich macht dies das Zusammenschalten von zwei PowerFlex-Zonen zu einem großen horizontalen Bereich. Wenn es einmal richtig schnell gehen soll und beispielsweise eine größere Menge kochendes Wasser gebraucht wird, sollen drei kraftvolle Booster das benötigte Mehr an Leistung schaffen.

Eingebettet in die PowerFlex-Bereiche sorgen insgesamt acht TempControl-Sensoren für optimale Ergebnisse beim Braten. „Diese Infrarotsensoren unter der Glasoberfläche regulieren die Temperatur zwischen 140 und 230 Grad Celsius exakt und erübrigen das manuelle Nachjustieren der Leistungsstufen. Damit gehören angebrannte Speisen der Vergangenheit an“, sagt Miele. Ist TempControl nach dem Aufstellen von Pfanne, Bräter oder Topf angewählt, beginnt der Aufheizprozess. Ein akustisches Signal informiert den Koch, sobald die gewünschte Temperatur erreicht ist. Spezielles Zubehör ist für diese Funktion laut Miele nicht erforderlich, das verwendete Kochgeschirr muss dazu lediglich induktionstauglich sein.

Ergänzend sind 23 Assistenzprogramme über das übersichtliche Display direkt im Schnellzugriff und unterstützen, wenn man einmal nicht genau weiß, welche Temperatur für welche Speise ideal ist. Im Display erscheinen dann kurze Anleitungen und die richtige Temperatureinstellung. So gelingen kräftige Fleischgerichte, zarter Fisch, empfindliche Eierspeisen oder Süßspeisen sicher. Manuelle Temperaturanpassungen sind dabei jederzeit möglich.

Das Induktionskochfeld ist per WLAN vernetzungsfähig und kann in Kürze in die Miele App integriert werden. Für ein angenehmes Raumklima kommuniziert das Kochfeld mit der bewährten Funktion Con@ctivity mit einer Miele-Dunstabzugshaube: Abhängig vom Geschehen auf dem Kochfeld wird die Saugleistung automatisch angepasst.

Das 90 Zentimeter breite Miele-Induktionskochfeld mit der Bezeichnung KM 7999 ist ab sofort rahmenlos für den flächenbündigen oder aufliegenden Einbau erhältlich.