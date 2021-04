Beko fÃ¼r saubere Luft

ATP7100l und ATP6100l entfernen 99,9% der Viren

Beko für saubere Luft

13.04.2021

Ein Echtzeit-Luftqualitäts-Tracker Farbring in den Farben orange, rosa und blau macht im ATP7100l und im ATP6100l die Luftqualität immer sofort sichtbar. (© Beko)

Regelmäßiges und ausgedehntes Lüften reduziert die Aerosole in der Raumluft. Wenn dies allerdings wegen Kälte, Lärm oder Pollenbelastung in der Außenluft nicht möglich ist, dann stellen Luftreiniger eine gute Alternative dar, damit die Luft dennoch sauber wird. Beko bringt mit Mitte April 2021 zwei besonders effiziente Luftreiniger in den Handel: den ATP7100l und den ATP6100l. Einfach, leise und absolut zuverlässig. Und das Besondere: Sie entfernen 99,9 Prozent der Viren.

Saubere Luft ist einfach gesünder – und das gilt, wie wir spätestens seit Corona wissen, nicht nur für Allergiker. Mit seinen beiden Luftreinigern will nun Beko für eine Verbesserung der Luftqualität in Wohnräumen sorgen: Der ATP7100l und der ATP6100l entfernen nicht nur Staub, Milben, Pollen, Sporen und Bakterien, sondern auch Viren. Bestätigt wurde ihr maximaler Schutz vor Viren in einer Untersuchung der Airmid Healthgroup, einer biomedizinischen Forschungsorganisation, die sich auf Aerobiologie spezialisiert hat. Dabei wurden in einer Testkammer innerhalb von 30 bis 40 Minuten nach dem Einschalten und Betrieb in der höchsten Stufe die Konzentration von Influenza A-Virus Aerosole um 99,9% reduziert. Die Konzentration von Staphylococcusepidermidis-Bakterien können in einer Testkammer innerhalb von 60 Minuten nach dem Einschalten auf der höchsten Stufe, um 99,9 Prozent reduziert werden.

Die beiden New White Line Luftreiniger ATP7100l und ATP6100l sind mit je drei Filtersystemen – einem HEPA 13 Filter, einem Aktivkohlefilter und einem Vorfilter – ausgestattet. Der HEPA 13-Filter filtert 99,97% aller Partikel mit einer Größe von über 0,3 Mikron (µm). HEPA-Filter sind für die effektive Luftreinigung von Staub, Milben, Pollen, Sporen und Bakterien verantwortlich. Der Aktivkohlefilter fängt flüchtige organische Verbindungen und hilft die Luft von Zigarettenrauch und schlechten Gerüchen zu reinigen. Der abwaschbare Vorfilter sammelt größere Verunreinigungen wie Haare und Staub. Ein integrierter Ionisator reduziert Staub und fliegende Allergene deutlich und ist daher besonders empfehlenswert für Allergiker. Denn der Ionisator erhöht die Effizienz des HEPA-Filters, indem er die Partikel durch den Beitrag negativer Ionen schwerer macht und die Luftschadstoffe neutralisiert und desinfiziert. Beide Modelle verfügen über eine Filterwechselanzeige.

In zwei Größen

Die Beko Luftreiniger sind in zwei Größen erhältlich. So gibt es für jede Raumgröße das passende Modell. Der Beko ATP7100l ist mit einer Abgabe von bis zu 306 m³/h für einen Bereich von bis zu 36 m² und der Beko ATP6100l ist mit 204 m³/h für Räume mit bis zu 24 m² geeignet. Beide Geräte verfügen zudem über eine 360 Grad Luftzirkulation. Das heißt, die Luft wird aus dem gesamten Raum angesaugt – unabhängig von der Positionierung des Geräts. Ein smarter Auto-Reinigungs-Modus sorgt für die Überwachung der Luft und passt die Einstellung automatisch an.

Sie verfügen über drei Leistungsstufen, die drei verschiedene Luftauslässe ermöglichen. Ein Echtzeit-Luftqualitäts-Tracker Farbring in den Farben orange, rosa und blau macht im ATP7100l und im ATP6100l die Luftqualität immer sofort sichtbar. Beide Luftreiniger verfügen über eine Timerfunktion von zwei, vier oder acht Stunden. Und auch im Dauerbetrieb sind sie absolut leise. Der ATP7100l ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 349,00 Euro und der ATP6100l ist für eine unverbindliche Preisempfehlung von 279,00 Euro im Handel erhältlich.

„Beko Geräte sind perfekte Partner für den Alltag. Die neuen Luftreiniger sind dafür einmal mehr der Beweis. Besonders effizient und smart können sie dank der 360 Grad Luftzirkulation überall im Raum positioniert werden und bringen immer ihre Leistung. Und dabei sehen sie auch noch gut aus. Auch wenn sie länger in Betrieb sind, sind sie kaum zu hören. Die neuen Beko Luftreiniger sorgen einfach für ein Leben mit sauberer Luft“, so Philipp Breitenecker, Head of Marketing bei Beko Austria.