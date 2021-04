„Konzipiert für die Kaffeevorlieben von heute“

Neu: Nespresso Momento Coffee & Milk

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 13.04.2021

„Die Lösung für die Kaffeevorlieben von heute: Die Nespresso Momento Coffee & Milk.“ (Bild: Nespresso)

Nespresso Professional erweitert seine Nespresso Momento Maschinen-Serie um ein neues Modell: Nespresso Momento Coffee & Milk. Dieses präsentiert sich mit intuitiver Technologie, Vielseitigkeit und zeitlosem, modularem Design, wie Nespreso beschreibt.

Inspiriert von den Entwicklungen neuer Arbeitsweisen, entwickelte Nespresso das Modell Momento Coffee & Milk, dieses stehe für authentische, nachhaltige und qualitativ hochwertige Kaffeeerlebnisse am Arbeitsplatz und in der Gastronomie, wie der Hersteller sagt. Nespresso Momento Coffee & Milk bietet eine große Auswahl an Rezepten in Barista-Qualität per Knopfdruck, angepasst an unterschiedlichste Kaffeevorlieben. Als besonderes Highlight nennt Nespresso die Zubereitung von 12 verschiedenen Milchrezepten: Espresso Macchiatto, Cappuccino, Latte Macchiatto, Cortado Lungo, Cortado, Flat White, Cappuccino Lungo, Cappuccino Chiaro, Latte Grande, Latte, Latte Piccolo, Macchiattissimo.

„Milch ist ohne Zweifel der beliebteste Kaffeebegleiter Österreichs und das spiegelt sich in unserer jüngsten Maschinen-Innovation wider. Nespresso Momento Coffee & Milk bietet unseren Business Kunden noch vielfältigere Kaffeeerlebnisse und geht zusätzlich auf die rasanten Veränderungen der Arbeitswelten ein. Wir haben das Nespresso Momento Sortiment so konzipiert, dass es vielseitig einsetzbar ist – die moderne Kaffeelösung für den Arbeitsplatz und die Gastronomie von heute“, so Wolfgang Eberhardt, Commercial B2B Director bei Nespresso.

Zukunftsorientierte Technologie

Das Nespresso Momento-System spiegelt – ausgestattet mit modernster Technologie – die bisher intuitivste Maschinenserie in der Nespresso Professional Reihe. Eberhardt dazu: „Angesichts der sich ständig erweiternden Kaffeevorlieben empfiehlt die Maschine die optimale Tassenlänge (Ristretto, Espresso, Lungo oder Americano) und liefert während des Brühens Informationen zu den Aromaprofilen und der Intensität der 16 Nespresso Professional Kaffees. Zudem ist mit Hilfe der Touchless-Funktion eine völlig kontaktlose Bedienung der Maschine möglich. Anstatt über den Touchscreen am Gerät werden Zubereitungsart und -größe am eigenen Smartphone ausgewählt.“

Passend zur neuen Nespresso Momento Coffee & Milk hat Nespresso Anfang des Jahres zwei neue Kaffees lanciert, die speziell für den Genuss mit Milch entwickelt wurden: Bianco Delicato und Bianco Intenso (elektro.at berichtete). „Für das neu eingeführte CREATIONS Sortiments setzte sich ein spezielles Team aus Kaffeeröstern, Sensorikexperten, professionellen Baristas, Lebensmittelwissenschaftlern und Ingenieuren zum Ziel, den besten Kaffee für den Genuss mit Milch zu kreieren“, erklärt Nespresso.

Nachhaltigkeit im Fokus

Nachhaltigkeit und Kaffeegenuss sind für Nespresso laut eigenen Angaben untrennbar miteinander verbunden. Auch die Maschinen spielen bei dieser Selbstverpflichtung eine wichtige Rolle und die Nespresso Momento-Reihe wurde unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt, wie Eberhardt erläutert. „Mit langlebigen Komponenten und leicht reparierbaren oder austauschbaren Elementen, recycelbaren Verpackungen und Einstellungen, die sowohl Wasser als auch Energie sparen, hat Nespresso alle Schritte unternommen, um die Umweltauswirkungen des Systems zu minimieren. Mitarbeiter und Gäste können daher eine aromatische Tasse Kaffee mit dem Wissen genießen, dass dieser unter Berücksichtigung der Positive Cup-Prinzipien von Nespresso hergestellt wurde.“

Ausgezeichnetes Design

Verschiedene Betriebe haben auch unterschiedliche Kaffeebedürfnisse. Deshalb hat Nespresso die Momento-Reihe entwickelt, um jedem dieser Bedürfnisse „perfekt“ zu entsprechen, wie das Unternehmen sagt. „Sie zeichnet sich durch ein modernes, schlichtes Design aus, das eine zeitlose Ergänzung für jedes Büro, Restaurant, Bar oder Cafés darstellt. Die verschiedenen Elemente können je nach verfügbarem Platz so angeordnet werden, dass sie am besten in eine Kaffee-Ecke, einen Pausenbereich oder sogar in eine kleinere Küche passen – mit oder ohne direkten Wasseranschluss. Zudem kann die neue Nespresso Momento Coffee & Milk auch mit anderen Nespresso Momento Lösungen kombiniert werden, damit diese den persönlichen Anforderungen entspricht. Dank der All-in-One Lösung von Nespresso Professional ist eine individuelle Zusammenstellung der drei Maschinenoptionen für unterschiedliche Kaffee- und Milchrezepte (Nespresso Momento Coffee & Milk, Nespresso Momento Coffee und Nespresso Momento Coffee & Coffee) problemlos möglich.“

Das Nespresso Momento-System wurde außerdem so konzipiert, dass es die leiseste Maschine der Reihe ist. „So können Unternehmen es auch in kleineren Besprechungs- oder Konferenzzimmern sowie in offenen Räumen aufstellen“, sagt Nespresso. Beim Design wurde übrigens auch die Wartung der Maschine berücksichtigt. Mit ihrer hohen Autonomie und der intuitiven Benutzeroberfläche wird sie als „besonders zeitsparend“ beschrieben. Das moderne Design der Nespresso Momento wurde bei einem der weltweit bekanntesten und am meisten geschätzten Designwettbewerbe gewürdigt. Die Nespresso Momento erhielt den iF Design Award 2019.

Die Nespresso Momento Coffee & Milk ist zum UVP von 3.195,- Euro erhältlich.