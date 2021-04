Aqipa Ã¼bernimmt Distribution von XGIMI

Beamer-Revolution für das Heimkino

Aqipa übernimmt Distribution von XGIMI

Multimedia | 0 | | Wolfgang Schalko | 14.04.2021

Aqipa nimmt als Distributor für Produkte von XGIMI die Beamer-Revolution auf dem europäischen Markt in Angriff.

Aqipa erweitert mit dem chinesischen Anbieter XGIMI (gesprochen X-Jimmi) sein Portfolio um innovative Smart-Beamer im Heimkino-Bereich. Aqipa unterstützt XGIMI beim Eintritt in den europäischen Markt und übernimmt die Distribution, die Logistik sowie das Channel-Marketing für Österreich, Polen, Großbritannien und Skandinavien.

Mit modernster Technologie und smarter, auf einfache Bedienung fokussierter Ausstattung begeistert XGIMI alle Menschen, die das perfekte Kinoerlebnis zuhause suchen. Die vielfach ausgezeichneten Produkte bieten erstklassige Heimkino-Funktionen und ein frustfreies Hightech-Erlebnis für cineastische Abenteuer auch ganz ohne Vorkenntnisse. Die Modellauswahl reicht vom 900 Gramm leichten Hochleistungsprojektorzwerg MOGO Pro (mit Akku – ideal für draußen) bis hin zum Leistungssieger H2. Dieser Bolide bespielt bis zu 300 Zoll große Projektionsflächen mit einem scharfen, hellen und farbgetreuen Bild. Der neue, noch nicht auf dem Markt befindliche Horizon Pro, soll dann im Mai auch mit 4K Auflösung folgen – was atemberaubende Bildqualität mit gestochen scharfen Details garantiert.

Kinderleichtes Handling, automatische Bildeinstellung

Die Handhabung gelingt spielend leicht: Jede Wiedergabe passt sich automatisch an den Projektionshintergrund an, eine manuelle Einstellung abseits von der Höhenjustage ist somit nicht erforderlich. Um das audiovisuelle Erlebnis der Nutzer fortlaufend zu optimieren, arbeitet XGIMI eng mit namhaften Partnern wie Harman/Kardon, Texas Instruments, Baidu und Google zusammen. So verschiebt Harman Kardon DTS Premium Sound die Grenzen von Heimkino-Score und Musik über eine einzelne Ebene des Surround-Sounds hinaus in den Bereich des objektbasierten Surround-Sounds. Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sich Inhalte von Android-TV oder Amazon Fire Sticks sowie dem Aptoide-Store schnell finden lassen. Ohne viel Aufwand lassen sich Apps installieren, so dass durch die Anbieter navigiert, Videos gestreamt und TV-Einstellungen geändert werden können. Alle Schnittstellen von HDMI über Bluetooth bis hin zu WLAN sind an Bord, auch Chromecast und Voice Control sind möglich. Dazu kommt ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.

XGIMI legt sehr viel Wert auf hochwertige Verarbeitung und Materialien, sodass sich die eleganten, kompakten Beamer mit Aluminiumkontur in jedes individuelle Interieur perfekt einfügen. Durch das praktische Format lassen sich alle Beamer leicht transportieren, ohne dass ein aufwändiger Auf- und Abbau nötig ist. In den vergangenen sechs Jahren gewann XGIMI bereits 28 internationale Design- und Innovationspreise, wie den reddot Design Award drei Jahre in Folge.

Die Aqipa GmbH ist bekannt für die Vermarktung von Premium-Produkten aus dem Consumer Electronics Bereich und unterstützt XGIMI nicht nur bei der Distribution und der Logistik, sondern auch mit Marketing.