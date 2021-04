Zwei neue Mitarbeiter im Lager & längere Öffnungszeiten

Energy3000 solar verstärkt sich weiter

Photovoltaik | 0 | | Wolfgang Schalko | 14.04.2021

Verstärkt Energy3000 im Lager: Sascha Ludwig.

Erfreulicherweise stehen erneuerbare Energien, besonders die Photovoltaik, gerade hoch im Kurs – was sich in der merklich positiven Stimmung in der Bevölkerung ebenso niederschlägt wie in einer kräftig wachsenden Nachfrage nach Modulen, Wechselrichtern, Stromspeichern & Co. Das PV-Systemhaus Energy3000 solar reagiert darauf mit entsprechender personeller Verstärkung.

Um die gestiegenen Volumina in der gewohnten Qualität und Zuverlässigkeit bewerkstelligen zu können, hat Energy3000 solar das Team im Bereich Lager & Logistik neuerlich vergrößert: Mit Sascha Ludwig und Cuma „Jimmy” Altunbas sind seit Anfang April zwei neue Kräfte mit jahrelanger Erfahrung an Bord – entsprechend groß die Freude beim bestehenden Team über die Verstärkung.

Neben der personellen Verstärkung gibt es noch eine gute Nachricht für die Partner von Energy3000: Apropos: Die Lager-Öffnungszeiten wurden ausgedehnt. Bestellabwicklung sowie Warenannahme und -abholung ist nun Mo-Do von 06:00-18:00 Uhr und Fr von 06:00-15:00 Uhr möglich.