Hama Ã¼bernimmt Messingschlager

„The Bike Experience“ wird Teil des Zubehörspezialisten

Hama übernimmt Messingschlager

14.04.2021

Hama stellt sich noch breiter auf und steigt mit der Übernahme von Messingschlager – Europas größtem Anbieter von Fahrradartikeln – ins Fahrrad-Business ein. (© Messingschlager)

Im Rahmen der zukünftigen Entwicklung hat sich Hama dazu entschlossen, ein weiteres Marktfeld zu besetzen und die Unternehmensgruppe Hama noch breiter aufzustellen. Vor wenigen Tagen hat Hama mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres die Messingschlager GmbH & Co KG übernommen. Es handelt sich dabei um ein traditionsreiches, bereits 1924 gegründetes Familienunternehmen am Standort Baunach in der Nähe von Bamberg, das seit drei Generationen in dieser Region verwurzelt ist.

Messingschlager bietet seit Jahrzehnten gemeinsam mit nationalen und internationalen Partnern entwickelte Fahrradteile und -zubehör an. Gerade im stark wachsenden E-Bike-Markt ist Messingschlager mit knapp 150 Mitarbeitern sehr erfolgreich tätig. Als eines der führenden Unternehmen in dieser Branche werden in mehr als 60 Ländern weltweit rund 2.000 Kunden erreicht – hauptsächlich Fahrradhersteller, Fahrradgroßhändler und andere Großkunden.

Win-Win-Situation für Hama und Messingschlager

Für die bisherigen Gesellschafter um den geschäftsführenden Gesellschafter Benno Messingschlager ist die Übernahme durch Hama eine ideale Nachfolgeregelung. Mit einem strategischen Partner, den zu erwarteten Synergieeffekten und den Chancen in der boomenden Fahrradbranche ist die Partnerschaft für beide Firmen eine Win-Win-Situation. Hama stellt sich breiter auf und Messingschlager kann neben einem guten Wachstumspotenzial auch den langfristigen Erhalt der Arbeitsplätze in der Region Baunach sicherstellen.

„Wir haben uns mit der Firma Messingschlager in eine für uns neue Branche vorgewagt, auch wenn im weitesten Sinne dort ebenfalls mit Zubehör gehandelt wird,“ erläutert Hama Geschäftsführer Christoph Thomas. Benno Messingschlager ergänzt: „Mit Hama haben wir einen idealen Partner gefunden. Ein Familienunternehmen, das unsere Werte teilt, Mitarbeiter als Menschen wertschätzt und in die gleiche unternehmerische Richtung denkt, wie wir das tun – insbesondere in Bezug auf Fortschritt, Innovation und Partnerschaftlichkeit.“

Als Minderheitsgesellschafter ergänzen die Familie Messingschlager mit Toni Messingschlager und der bisherige Geschäftsführer Dennis Schömburg die Gesellschafterliste. Der bisherige Inhaber Benno Messingschlager komplettiert die Geschäftsführung der Messingschlager GmbH & Co. KG.