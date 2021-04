Wertgarantie 2021: EFH-Erfolgskonzepte weiterfÃ¼hren

Digitalisierung, Schulungen und neue Produkte

Wertgarantie 2021: EFH-Erfolgskonzepte weiterführen

Hintergrund | 3 | | Dominik Schebach | 14.04.2021

Für die Online-Schulungen hat Wertgarantie eine Vielzahl neuer Schulungsvideos produziert. Hier VL Thilo Dröge (r.) beim Dreh.

2020 hat auch für Wertgarantie viele Herausforderungen gebracht. Dennoch hat der Garantiedienstleister das vergangene Jahr sehr erfolgreich abgeschlossen. Damit sei die Grundlage für eine stabile Entwicklung im laufenden Jahr gelegt, wie VL Thilo Dröge und Österreich-VL Roland Hofer gegenüber elektro.at erklären. Die Basis dazu bilden ein hybrides Vertriebskonzept, Digitalisierung sowie eine Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Wertgarantie hat im vergangenen Jahr beim Einsetzen der Corona-Krise schnell reagiert und sich als stabiler Partner für den Fachhandel erwiesen. Dieser Kurs soll auch 2021 durchgehalten werden, wie VL Thilo Dröge erklärt: „Wir werden auch 2021 ein stabiler Partner für den Handel sein und die bewährten Erfolgskonzepte aus dem Vorjahr fortsetzen.“

Für den Handel bedeutet dies vor allem die Fortsetzung des hybriden Vertriebskonzepts, das sich im Vorjahr entwickelt hat: Einerseits die Betreuung vor Ort durch den Außendienst, ist dies nicht möglich bzw wegen der Pandemie nicht gewünscht, dann die intensive Nutzung von Online-Kanälen sowie die verstärkte Unterstützung des Fachhandels durch den ausgebauten Telefoninnendienst in der Zentrale in Hannover. Ein Angebot, das laut Dröge auch von den österreichischen Partnern gerne angenommen werde, da damit die Entscheidungsabläufe deutlich beschleunigt werden.

Einen weiteren Schwerpunkt bilden die Online-Schulungen. Hier wurde das Angebot in den vergangenen zwölf Monaten ebenfalls breiter aufgestellt, um den Fachhandel beim Verkauf zu stärken und so dessen Liquidität sicherzustellen. Ergänzt wird das Online-Angebot an Workshops durch einen virtuellen Messestand. Dieser kommt bei den ins Internet verlegten Kooperationsmessen zum Einsatz (siehe Download).

Ausblick

Auf dieser Basis hat Wertgarantie sich einiges vorgenommen. So ist für Ende April unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ eine Kampagne zum Nachhaltigkeitsschwerpunkt des Unternehmens geplant. „Wir wollen die Botschaft an den POS bringen, dass man mit Wertgarantie nachhaltig agieren kann“, so Dröge. „Das ist schon tolle Botschaft – für den Endkunden, aber auch für den Händler. Denn der Kunde ist mit einem Geräteschutz stärker gebunden und bringt Service-Umsätze oder Folgegeschäft.“

Ende Mai, Anfang Juni steht ein Update für den Komplettschutz an: Dieser soll erweitert und für neue Zahlungsarten wie Kreditkarte bzw PayPal geöffnet werden. Damit können Händler den Komplettschutz auch in ihren Online-Auftritt einbinden.

Zur Jahresmitte ist zudem die Einführung eines vollkommen neuen Produkts geplant: Da soll der Gebäudeschutzbrief gelauncht werden. „Da verfolgen wir eine ganzheitliche Sicht: Es gibt ca. 50 mit Wertgarantie schützbare Produkte in jedem Haushalt. Mit dem Gebäudeschutzbrief kommt der Haushalt bzw das gesamte Haus dazu“, so Österreich-VL Roland Hofer. „Dieser Gebäudeschutzbrief ist als eine Ergänzung zur Haushaltsversicherung zu sehen. Wasser, Gas, Elektrik, wo wir eben Leitungsschäden oder defekte Dimmer abdecken. Damit hat der EFH – besonders Mischbetriebe – die Möglichkeit, die Kunden noch stärker an sich zu binden.“

