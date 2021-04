2 Red Dots fÃ¼r Beurer maremedÂ®

Meeresklimagerät gleich zweifach ausgezeichnet

2 Red Dots für Beurer maremed®

Kleingeräte | 0 | | Stefanie Bruckbauer | 15.04.2021

Aus rund 60 Ländern wurden dieses Jahr Produkte für den Red Dot Award eingereicht. Das maremed® Meeresklimagerät von Beurer konnte die Juroren gleich zweimal auf ganzer Linie überzeugen und räumte in den Kategorien „Product Design 2021" und „Innovative Product 2021" jeweils eine Auszeichnung ab.

„Menschen, die unter Asthma, Allergien oder Atemwegserkrankungen leiden verschafft eine Kur an der Küste oftmals eine deutliche Linderung der Beschwerden. Der Salz- und Mineralgehalt in der Luft ist besonders wohltuend für die Atemwege“, beschreibt der Spezialist für Wohlbefinden Beurer, der ein Produkt auf den Markt brachte, das auch zu Hause auf natürliche Weise Abhilfe schaffen kann: „Mit dem patentierten maremed® Meeresklimagerät wird die Raumluft in den eigenen vier Wänden gereinigt, mineralisiert, entkeimt, ionisiert und befeuchtet. maremed® erzeugt eine naturidentische Wechselwirkung zwischen Wasser, Salz und Sonne, dem ionisierten Meerwasser und dem am Meer herrschenden Wind. Das moderne, aufeinander abgestimmte System funktioniert mit Zugabe von exklusiv für Beurer hergestelltem Spezial-Meersalz, welches natürlicher Herkunft ist und mehr als 65 Spurenelemente enthält. Ein mit maremed® Spezial-Meersalz hergestelltes Meerwasser ist vom natürlichen Meerwasser nicht zu unterscheiden. Die Reinheit der Luft wird durch die Abtötung von bis zu 99 % der Bakterien, Viren und anderer Keime aus dem Wasser gewährleistet“, erläutert der Hersteller.

Die Wirkung von maremed® wurde kürzlich in einer Anwendungsstudie vom Institut Prof. Dr. Kurscheid in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Sieber von der Hochschule Bonn-Rhein Sieg bestätigt. „Das Meeresklimagerät kann die Atemintensität und das allgemeine Wohlbefinden verbessern. 73% der Teilnehmer berichteten über eine Verbesserung der Atmung, 71% bestätigten die Steigerung ihres Wohlbefindens und 78% sagten, nach der Anwendung hat sich das Raumklima positiv verändert.“

Die UVP von maremed® liegt bei 349,99 Euro.

